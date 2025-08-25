Fotbalistul Marcos Olmedo (26 de ani), care a jucat pentru echipa Mushuc Runa din prima divizie a Ecuadorului, a încetat din viaţă, duminică, într-un accident produs în provincia Esmeraldas, la frontiera cu Columbia. Anunțul a fost făcut de echipa sa şi de Federaţia Ecuadoriană de Fotbal.

"Cu profund regret anunţăm decesul iubitului nostru jucător Marcos Olmedo. Sincerele noastre condoleanţe pentru familia sa în acest moment dureros. Odihneşte-te în pace, Marcos", a scris clubul Mushuc Runa pe contul său de X.

Federaţia Ecuadoriană de Fotbal (FEF) şi-a exprimat, de asemenea, regretul pentru decesul lui Olmedo într-un comunicat dat publicităţii, amintind că jucătorul a purtat culorile unor cluburi precum Aucas, America de Quito, Macara, Liga de Quito şi El Nacional, cu ultimul câştigând Cupa Ecuadorului în 2024.

"Transmitem sincerele noastre condoleanţe familiei sale, coechipierilor şi tuturor celor care fac parte din familia Mushuc Runa, precum şi comunităţii sportive din ţară", a notat FEF, potrivit Agerpres.

