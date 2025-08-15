Pe Anfield, vineri seara, timpul parcă s-a oprit în loc 60 de secunde. Înainte de startul meciului a rulat un clip tulburător cu Diogo Jota, fostul fotbalist al formației lui Arne Slot. Cu sufletele amputate de durere, jucătorii lui Arne Slot și fanii lui Liverpool au privit spre cer și s-au gândit la portughezul care și-a pierdut viața în tragicul accident din Spania.

Omagiu pentru Diogo Jota

Internaţionalul portughez în vârstă de 28 de ani a murit într-un accident de maşină în Spania împreună cu fratele său Andre Silva, 25 de ani, în iulie.

Jota a marcat 65 de goluri în 182 de apariţii pentru Reds, ajutându-i să câştige Premier League, FA Cup şi Cupa Ligii, după sosirea sa de la Wolves în 2020.

Liverpool - Bornemouth | Echipele de start



Liverpool: Alisson - Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez - Mac Allister, Szoboszlai - Salah, Wirtz, Gakpo - Ekitike



Rezerve: Chiesa, Elliot, Endo, Gomez, Jones, Mamardashvili, Ngumoha, Nyoni, Robertson



Antrenor: Arne Slot



Bournemouth: Petrovic - Smith, Diakite, Senesi, Truffert - Adams, Scott - Brooks, Tavernier, Semenyo - Evanilson



Rezerve: Araujo, Billing, Currie, Dennis, Hill, Kroupi, Rees-Dottin, Soler, Traore



Antrenor: Andoni Iraola

