GALERIE FOTO Wolves, coregrafie superbă în memoria lui Diogo Jota. Steagul Portugaliei, arborat pe Molineux

Wolves, coregrafie superbă &icirc;n memoria lui Diogo Jota. Steagul Portugaliei, arborat pe Molineux Premier League
Wolves - Manchester City, LIVE TEXT - AICI.

Wolves Diogo Jota Premier League
Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă după-amiază în prima etapă din noul sezon Premier League. Următoarele trei stagiuni din eșalonul de elită al Angliei se văd în România în exclusivitate pe platforma VOYO.

Wolves, coregrafie superbă în memoria lui Diogo Jota. Steagul Portugaliei, arborat pe Molineux

Pe 3 iulie, Diogo Jota și-a pierdut viața. A fost implicat într-un cumplit accident de mașină, alături de fratele său, Andre. Cei doi au avut parte de un sfârșit tragic, carbonizați, pe autostradă.

Trecerea în neființă a lui Jota a venit ca un pumn în plexul solar pentru toții fanii fotbalului. Fotbalistul era iubit peste tot, inclusiv la Wolves, fosta sa echipă.

Sâmbătă, suporterii din Wolverhampton au pregătit o coregrafie specială în memoria lui Diogo Jota. Pe Molineux a fost arborat și steagul Portugaliei, în semn de respect pentru frații Jota și familia acestora.

”Ne vom aminti de tine când vei umbla pe câmpurile lui Dumnezeu”, scrie pe bannerul inserat în coregrafie.

Foto: VOYO

Cifrele lui Diogo Jota

  • Liverpool: 182 meciuri jucate, 65 goluri înscrise, 26 pase decisive
  • Wolves: 131 meciuri jucate, 44 goluri înscrise, 19 pase decisive
  • Pacos de Ferreira: 47 meciuri jucate, 18 goluri înscrise, 14 pase decisive
  • FC Porto: 38 meciuri jucate, 9 goluri înscrise, 7 pase decisive
ACUM, pe VOYO: Wolves - Manchester City 0-0 | Meci tare în Premier League
ACUM, pe VOYO: Wolves - Manchester City 0-0 | Meci tare în Premier League
E oficial! Coman și-a schimbat echipa: „Bun venit!“
Dan Petrescu face un anunț după eliminarea din Europa League: ”E greu, chiar e greu! Nu am nicio vină”
Tottenham - Burnley 3-0: Richarlison a făcut show pe VOYO
Ianis Hagi, presiunea devine sufocantă: detaliul care arată situația sa deosebit de gravă
Transfer neașteptat pentru Vladislav Blănuță: "Și-a dat acordul!"

Nicolae Stanciu, GOL de pus în ramă în Coppa Italia! Românul a marcat formidabil în Genoa - Vicenza, cu Lucescu și Șucu în tribună

Fără dubii! Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Nicolae Stanciu după golul la debut pentru Genoa

Transfer de impact înainte de Aberdeen - FCSB: "Mâine face vizita medicală și semnează!"

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Andrei Rațiu, ce debut de sezon în Spania: Rayo, victorie spectaculoasă în prima etapă

stirileprotv Nicio înțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, ”o națiune frățească”. Trump: ”A fost foarte profund”

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

stirileprotv Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul

stirileprotv Noua hartă a Ucrainei, desenată în Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se încheie

