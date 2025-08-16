Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă după-amiază în prima etapă din noul sezon Premier League. Următoarele trei stagiuni din eșalonul de elită al Angliei se văd în România în exclusivitate pe platforma VOYO.



Wolves, coregrafie superbă în memoria lui Diogo Jota. Steagul Portugaliei, arborat pe Molineux



Pe 3 iulie, Diogo Jota și-a pierdut viața. A fost implicat într-un cumplit accident de mașină, alături de fratele său, Andre. Cei doi au avut parte de un sfârșit tragic, carbonizați, pe autostradă.



Trecerea în neființă a lui Jota a venit ca un pumn în plexul solar pentru toții fanii fotbalului. Fotbalistul era iubit peste tot, inclusiv la Wolves, fosta sa echipă.



Sâmbătă, suporterii din Wolverhampton au pregătit o coregrafie specială în memoria lui Diogo Jota. Pe Molineux a fost arborat și steagul Portugaliei, în semn de respect pentru frații Jota și familia acestora.

”Ne vom aminti de tine când vei umbla pe câmpurile lui Dumnezeu”, scrie pe bannerul inserat în coregrafie.

