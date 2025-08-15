VIDEO EXCLUSIV Moment de reculegere pe Anfield pentru Diogo Jota. Fotbaliștii, copleșiți de emoție

Moment de reculegere pe Anfield pentru Diogo Jota. Fotbaliștii, copleșiți de emoție Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liverpool - Bournemouth, LIVE TEXT - AICI.

TAGS:
LiverpoolDiogo JotaPremier League
Din articol

Liverpool și Bournemouth și-au dat întâlnire vineri seară, de la ora 22:00, în direct pe VOYO, în prima etapă din sezonul 2025/26 din Premier League. A fost meciul inaugural al noii stagiuni.

Moment de reculegere pe Anfield pentru Diogo Jota. Fotbaliștii, copleșiți de emoție

Înainte de startul partidei, pe Anfield a avut loc un moment de reculegere pentru Diogo Jota, numărul 20 de la Liverpool, care a decedat alături de fratele său, Andre, vara asta într-un cumplit accident de mașină.

Tot înainte să înceapă meciul, pe monitoarele de pe Anfield a rulat un clip tulburător cu Diogo Jota, fostul fotbalist al formației lui Arne Slot. 

Cu sufletele amputate de durere, jucătorii lui Arne Slot și fanii lui Liverpool au privit spre cer și s-au gândit la portughezul care și-a pierdut viața în tragicul accident din Spania.

Echipele de start

  • Liverpool: Alisson - Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez - Mac Allister, Szoboszlai - Salah, Wirtz, Gakpo - Ekitike

Rezerve: Chiesa, Elliot, Endo, Gomez, Jones, Mamardashvili, Ngumoha, Nyoni, Robertson

Antrenor: Arne Slot

  • Bournemouth: Petrovic - Smith, Diakite, Senesi, Truffert - Adams, Scott - Brooks, Tavernier, Semenyo - Evanilson

Rezerve: Araujo, Billing, Currie, Dennis, Hill, Kroupi, Rees-Dottin, Soler, Traore

Antrenor: Andoni Iraola

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA îl va întâmpina (presă)
Trump și Putin se &icirc;nt&acirc;lnesc &icirc;n Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA &icirc;l va &icirc;nt&acirc;mpina (presă)
ARTICOLE PE SUBIECT
ACUM, pe VOYO: Liverpool - Bournemouth 0-0 | &rdquo;Cormoranii&rdquo; s-au poziționat &icirc;n jumătatea adversă
ACUM, pe VOYO: Liverpool - Bournemouth 0-0 | ”Cormoranii” s-au poziționat în jumătatea adversă
ULTIMELE STIRI
ACUM, pe VOYO: Liverpool - Bournemouth 0-0 | &rdquo;Cormoranii&rdquo; s-au poziționat &icirc;n jumătatea adversă
ACUM, pe VOYO: Liverpool - Bournemouth 0-0 | ”Cormoranii” s-au poziționat în jumătatea adversă
Rareș Ilie, splendoare &icirc;n iarbă: golul său din Cupa Italiei, fabulos!
Rareș Ilie, splendoare în iarbă: golul său din Cupa Italiei, fabulos!
Dinamo &ndash; UTA 0-1: Abdallah a marcat &icirc;mpotriva fostei sale echipe!
Dinamo – UTA 0-1: Abdallah a marcat împotriva fostei sale echipe!
Andrei Rațiu, ce debut de sezon &icirc;n Spania: Rayo, victorie spectaculoasă &icirc;n prima etapă
Andrei Rațiu, ce debut de sezon în Spania: Rayo, victorie spectaculoasă în prima etapă
Omagiu pentru Diogo Jota, la Liverpool - Bournemouth (EXCLUSIV VOYO)
Omagiu pentru Diogo Jota, la Liverpool - Bournemouth (EXCLUSIV VOYO)
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Drita - FCSB 1-3 a fost &icirc;n direct pe Pro Arena VOYO | Campioana Rom&acirc;niei, meci perfect la Priștina și calificare &icirc;n play-off-ul UEL

Drita - FCSB 1-3 a fost în direct pe Pro Arena & VOYO | Campioana României, meci perfect la Priștina și calificare în play-off-ul UEL

Jucătorul de la FCSB care l-a dezamăgit pe Gigi Becali: &rdquo;Nu prea a contat&rdquo;

Jucătorul de la FCSB care l-a dezamăgit pe Gigi Becali: ”Nu prea a contat”

Slovacii au reacționat imediat după ce Craiova a &icirc;nvins-o pe Spartak și a ocolit o rușine istorică la Trnava

Slovacii au reacționat imediat după ce Craiova a învins-o pe Spartak și a ocolit o rușine istorică la Trnava

Spartak Trnava - Universitatea Craiova 4-3! Meci de infarct &icirc;n Slovacia, cu răsturnări de scor și goluri de Champions League

Spartak Trnava - Universitatea Craiova 4-3! Meci de infarct în Slovacia, cu răsturnări de scor și goluri de Champions League

Reacția clubului Aberdeen după ce a aflat că se va duela cu FCSB &icirc;n play-off-ul Europa League

Reacția clubului Aberdeen după ce a aflat că se va duela cu FCSB în play-off-ul Europa League

Costel Pantilimon, dat pe spate de fotbalistul de la FCSB: E unul dintre jucătorii buni ai campionatului

Costel Pantilimon, dat pe spate de fotbalistul de la FCSB: "E unul dintre jucătorii buni ai campionatului"

CITESTE SI
Trump și Putin se &icirc;nt&acirc;lnesc &icirc;n Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA &icirc;l va &icirc;nt&acirc;mpina (presă)

stirileprotv Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA îl va întâmpina (presă)

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat

stirileprotv Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat

Donald Trump, cu o zi &icirc;nainte summitului din Alaska: Cred că Putin este pregătit să &icirc;ncheie un acord de pace cu Ucraina

stirileprotv Donald Trump, cu o zi înainte summitului din Alaska: Cred că Putin este pregătit să încheie un acord de pace cu Ucraina

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(EN) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!