Liverpool și Bournemouth și-au dat întâlnire vineri seară, de la ora 22:00, în direct pe VOYO, în prima etapă din sezonul 2025/26 din Premier League. A fost meciul inaugural al noii stagiuni.
Moment de reculegere pe Anfield pentru Diogo Jota. Fotbaliștii, copleșiți de emoție
Înainte de startul partidei, pe Anfield a avut loc un moment de reculegere pentru Diogo Jota, numărul 20 de la Liverpool, care a decedat alături de fratele său, Andre, vara asta într-un cumplit accident de mașină.
Tot înainte să înceapă meciul, pe monitoarele de pe Anfield a rulat un clip tulburător cu Diogo Jota, fostul fotbalist al formației lui Arne Slot.
Cu sufletele amputate de durere, jucătorii lui Arne Slot și fanii lui Liverpool au privit spre cer și s-au gândit la portughezul care și-a pierdut viața în tragicul accident din Spania.
Echipele de start
- Liverpool: Alisson - Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez - Mac Allister, Szoboszlai - Salah, Wirtz, Gakpo - Ekitike
Rezerve: Chiesa, Elliot, Endo, Gomez, Jones, Mamardashvili, Ngumoha, Nyoni, Robertson
Antrenor: Arne Slot
- Bournemouth: Petrovic - Smith, Diakite, Senesi, Truffert - Adams, Scott - Brooks, Tavernier, Semenyo - Evanilson
Rezerve: Araujo, Billing, Currie, Dennis, Hill, Kroupi, Rees-Dottin, Soler, Traore
Antrenor: Andoni Iraola