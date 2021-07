"Timo Werner, portarul lui Chelsea, e aici!" Gafa imensa facuta de o prezentatoare in direct! S-a dus sa ii ia interviu atacantului

Germania a fost eliminata in optimile Euro 2020 de Anglia, iar starul lui Chelsea se bucura de zilele libere care i-au ramas, motiv pentru care a mers in Austria, acolo unde s-a desfasurat noua etapa din Formula 1.

Prezenta sa a atras atentia, astfel ca cei de la Sky Sports l-au cautat pentru un interviu, insa prezentatoarea a facut o gafa uriasa. In momentul in care l-a prezentat, Natalie Pinkham i-a 'schimbat' postul lui Werner.

"Il avem aici pe Timo Werner, portarul lui Chelsea si al nationalei Germaniei. Ne bucuram sa te avem alaturi de noi. Cum te simti", a spus jurnalista.

Atacantul nu a remarcat eroarea acesteia si i-a raspuns la intrebare, fara sa o corecteze: "Sunt bine, multumesc de intrebare!"

????⚽️| Presenter of Sky Sports F1 calls Timo Werner, of Chelsea, a ‘goalkeeper’, despite being a striker. #EURO2020 #GER #ENG

