"A fost cel mai slab sezon al meu!" Ce spune Timo Werner despre o posibila plecare de la Chelsea

Timo Werner a fost adus in vara lui 2020 pe suma de 55 de milioane de euro, insa germanul nu a impresionat cu prestatiile avute in acest sezon.

Atacantul german a fost adus cu surle si trambite pe Stamford Bridge, insa nu a reusit sa se ridice la nivelul asteptarilor. Adus de la RB Leipizig ca fiind cel mai prolific atacant al Europei, Werner a marcat doar de 12 ori in toate competitiile in acest sezon, dar nu ar dori sa plece de la Chelsea.

"In ceea ce priveste golurile si sansele ratate, a fost cel mai prost sezon, dar intr-un final am 27 de contributii la goluri. Cred ca sunt primul din echipa noastra la acest capitol, deci nu a fost chiar atat de rau si nu ma gandesc sa parasesc clubul anul acesta, cu siguranta nu, si, de asemenea, nici anul urmator, deoarece cred ca avem o echipa buna si sper sa-mi revin si sa pot face tot ceea ce se asteapta lumea de la mine, adica sa marchez goluri", a spus Timo Werner, pentru publicatia engleza The Telegraph.

Internationalul german nu si-a gasit prea mult locul in echipa, atunci cand Frank Lampard activa ca antrenor principal al lui Chelsea, insa de la venirea lui Thomas Tuchel, Werner a inceput sa dea roade.

Timo Werner a evoluat in 51 de partide in acest sezon in toate competitiile si a marcat de 12 ori si a dat 15 pase de gol.