Atac dur la adresa lui Werner! Un fost jucator de la Real Madrid si Tottenham il desfiinteaza pe starul lui Chelsea!

Rafael van der Vaart nu a avut retineri atunci cand a fost intrebat despre Timo Werner.

In 41 de meciuri pentru Chelsea in toate competiile, atacantul german a marcat doar 10 goluri. Pretentiile pe care conducatorii clubului le au sunt mai ridicate in privinta sa, avand in vedere ca a costat 53 milioane de euro.

Rafael van der Vaart, fostul jucator al lui Real Madrid si Tottenham, e de parere ca Mason Mount ar trebui sa iasa in fata, asumandu-si mai multe actiuni, si ca Ziyech este cel mai bun jucator din lotul lui Chelsea, pe cand pe Werner l-a comparat cu “un cal orb", a declarat fostul international olandez.

“Mount este un super fotbalist. Cred ca ar trebui sa aiba mai multa initiativa in joc.

L-as juca pe Ziyech in fiecare meci, pentru ca este cel mai bun jucator al lui Chelsea. Patrunde in interior, pe langa centrarile foarte bune, la fel face si Mount. Giroud are nevoie de asta.

Werner este foarte rapid si ar fi de ajutor intr-un meci in deplasare, cand esti sub presiune, doar baga capul in pamant si alearga. E ca un cal orb. A demonstrat asta deja in Germania”, a declarat fostul jucator potrivit Soccer News.

Declaratia lui Van der Vaart vine la mai putin de 24 de ore de cand Chelsea a trecut de Porto si s-a calificat in semifinalele Champions League. Echipa antrenata de Thomas Tuchel va da de Real Madrid in urmatoarea faza a competitiei.