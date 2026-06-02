Aproximativ 50 de suporteri români se află în sectorul dedicat oaspeților pentru duelul cu Georgia. Pentru selecționerul Hagi este primul meci la cârma naționalei , după 25 de ani.

Deși între București și Tbilisi sunt peste 2.000 de kilometri , tricolorii au în spate o mică galerie pe arena "Miheil Meshi".

Hagi, înapoi pe banca naționalei

Gheorghe Hagi a mai condus România în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2002. Atunci a fost o aventură de tristă amintire, pentru că "Regele" a plecat după ratarea calificării la turneul final.

Primul meci pe teren propriu pentru Hagi va fi pe 6 iunie, când România va primi vizita celor din Țara Galilor, în Ghencea.

În acest moment, România ocupă locul 56 în clasamentul FIFA, după o cădere de 7 poziții în urma ratării calificării pentru CM 2026 (11 iunie – 19 iulie).

În cel mai prost moment din istoria primei reprezentative, în februarie 2011, în mandatul lui Răzvan Lucescu, România a ocupat locul 57 în ierarhia FIFA. Așadar, pentru a evita atingerea unei alte borne negative la acest capitol, suntem „condamnați“ să scoatem două rezultate pozitive în amicalele din iunie.