Deși între București și Tbilisi sunt peste 2.000 de kilometri, tricolorii au în spate o mică galerie pe arena "Miheil Meshi".
Au venit de la peste 2.000 de kilometri distanță pentru Hagi
Aproximativ 50 de suporteri români se află în sectorul dedicat oaspeților pentru duelul cu Georgia. Pentru selecționerul Hagi este primul meci la cârma naționalei, după 25 de ani.
Hagi, înapoi pe banca naționalei
Gheorghe Hagi a mai condus România în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2002. Atunci a fost o aventură de tristă amintire, pentru că "Regele" a plecat după ratarea calificării la turneul final.
Primul meci pe teren propriu pentru Hagi va fi pe 6 iunie, când România va primi vizita celor din Țara Galilor, în Ghencea.
În acest moment, România ocupă locul 56 în clasamentul FIFA, după o cădere de 7 poziții în urma ratării calificării pentru CM 2026 (11 iunie – 19 iulie).
În cel mai prost moment din istoria primei reprezentative, în februarie 2011, în mandatul lui Răzvan Lucescu, România a ocupat locul 57 în ierarhia FIFA. Așadar, pentru a evita atingerea unei alte borne negative la acest capitol, suntem „condamnați“ să scoatem două rezultate pozitive în amicalele din iunie.