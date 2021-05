Werner, show in finala Champions League! Atacantul lui Chelsea, doua sanse uriase de a deschide scorul

Chelsea si Manchester City se infrunta in aceasta seara in finala Champions League.

Dupa un inceput in forta al "cetatenilor", Chelsea a preluat controlul jocului.

In minutul 10, Werner a fost angajat excelent in careu, de Havertz, insa a tras pe langa minge. Patru minute mai tarziu, o greaseala comisa de Stones in defensiva lui City, l-a pus pe Werner in situatie buna de a marca, insa Ederson a fost la post si a retinut balonul.

Eğer enayi olduğunuzu düşünüyorsanız aklınıza Chelsea'nin Timo Balon Werner'e 53.000.000 Euro verdiği gelsin

Timo Werner kaleciyle karşı karşıya kaçırdı. Werner'in şutunu Ederson kurtardı.