Ce nu s-a văzut la TV. Gestul făcut de Gică Hagi după Georgia - România

Ilie Dumitrescu a explicat că selecționerul României își propune pe fază defensivă un sistem 4-2-3-1, iar pe fază ofensivă sistemul să se transforme într-un modul cu trei stoperi.

Ilie Dumitrescu, analiză a formulei de start a lui Hagi

De asemenea, Dumitrescu a afirmat că Florinel Coman are calitatea de a apărea la finalizare din poziția de atacant central, chiar dacă în carieră a evoluat în general ca extremă stânga.

„Există o explicație. Ce vrea să propună Hagi e un 4-2-3-1 pe faza defensivă, iar pe faza ofensivă se va transforma într-o așezare cu trei fundași centrali. Gică este singura persoană care știe unde dă Florinel Coman cel mai bun randament.

Mi-a zis că el a jucat foarte mult la juniori ca atacant. L-am văzut și la antrenament. Are calitatea să apară la finalizare. Sunt două meciuri. Hagi și-a propus să vadă câți mai mulți jucători. Vor și ei să asimileze din conceptul lui Gică Hagi. Băieții sunt extrem de receptivi la ce propune Gică Hagi.

Dumitrescu: „Gică este activ, dornic să transmită cât mai multe mesaje”

Screciu mi se pare un jucător care a ajuns la o maturitate, e un tampon acolo în fața fundașilor centrali. E o balanță bună între atac și apărare. Coubiș face un marcaj foarte bun. Trebuie să ai o soluție dacă Rațiu are o problemă, cum e acum. El e un jucător foarte bun. E o primă apariție. Merita să joace. Sunt niște teste. Se încearcă și aici.

Eu cred că Kvaratskhelia va intra 10-15 minute ca să preia banderola de la fundașul central (n.r. Kashia) care se retrage. Cred că vor intra anumiți jucători, putem face 10 schimbări. Nu cred că vor fi prea mulți jucători care să joace 90 de minute. Gică este activ, dornic să transmită cât mai multe mesaje. E super motivat. Să îi ținem pumnii să debuteze cu un rezultat pozitiv”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

Echipele de start: