Vancouver Whitecaps și Inter Miami, în finala MLS

Thomas Muller s-a adaptat perfect la fotbalul nord-american, deși are 36 de ani. Fostul căpitan al lui Bayern Munchen a câștigat titlul Conferinței de Vest cu Vancouver Whitecaps, după 3-1 cu San Diego, și a reușit opt goluri și trei pase decisive în 11 meciuri jucate.



În finala MLS, echipa canadiană și Muller vor da piept cu Inter Miami și Lionel Messi, care s-au impus în confruntarea cu New York City FC (5-1) și au câștigat titlul în Conferința de Est. Argentinianul este golgheterul competiției cu 29 de reușite.



Meciul dintre Muller și Messi, foști rivali în Champions League pe vremea când evoluau la Bayern Munchen și FC Barcelona/ PSG, dar și protagoniștii unor meciuri memorabile din fazele superioare ale Cupei Mondiale, va avea loc Chase Stadium din Fort Lauderdale (Florida), pe 6 decembrie.

Messi și Muller, jucători imenși ai fotbalului din ultimele două decenii



Leo Messi (38 de ani) este considerat unul dinre cei mai buni fotbaliști din istoria fotbalului și are în palmares Cupa Mondială (2022), Copa America (2021, 2024), Finalissima (2022), Jocurile Olimpice (2008), CM U20 (2005), La Liga (x10), Copa del Rey (x7), Supercopa de Espana (x7), Champions League (x4), Supercupa Europei (x3), FIFA Club World Cup (x3), Ligue 1 (x2), Trophee des Champions (1), Supporters' Shield (2024), Leagues Cup (2023), Ballon d'Or (x8), European Golden Shoe (x6), titlul de golgheter al UEFA Champions League (x5), FIFA World Cup Golden Ball (2014, 2022), UEFA Men's Player of the Year Award (x2), Copa America Golden Ball (2015, 2021), Copa America Golden Boot (2021), La Liga Best Player (x9), MLS Most Valuable Player (2024), MLS Golden Boot (2025), Laureus World Sportsman of the Year (x2), IFFHS World's Best Player (2022), FIFPRO World 11 (x16), Argentine Sportsperson of the Year (x4) și Argentine Footballer of the Year (x15).

De cealaltă parte, Thomas Muller (36 de ani) este considerat o legendă a lui Bayern Munchen și are în palmares Bundesliga (x13), DFB-Pokal (x6), DFL-Supercup (x8), Champions League (x2), Supercupa Europei (x2), FIFA Club World Cup (x2), Canadian Championship (2025), FIFA World Cup (2014), locul al treilea la Euro 2012, FIFA World Cup Golden Boot (2010), FIFA World Cup Best Young Player (2010), FIFA World Cup All-Star Team (2010), FIFA World Cup Silver Boot (2014), FIFA World Cup Silver Ball (2014), FIFA World Cup All-Star Team (2014), FIFA World Cup Dream Team (2014), World Soccer Young Player of the Year (2010), Bravo Award (2010), UEFA Champions League Squad of the Season (1), Bundesliga Team of the Season (x2), VDV Bundesliga Team of the Season (x4) și kicker Bundesliga Team of the Season (x4).

Foto - Getty Images

