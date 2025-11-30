VIDEO Messi scrie din nou istorie: recordul stabilit în meciul în care a calificat-o pe Inter Miami în finală MLS

Lionel Messi continuă să uimească lumea fotbalului și la 38 de ani.

Argentinianul a fost arhitectul succesului categoric obținut de Inter Miami, 5-1 cu New York City FC, victorie care asigură echipei din Florida biletele pentru marea finală a Conferinței de Est din MLS. Dincolo de calificare, argentinianul a atins o bornă fabuloasă, devenind lider solitar în clasamentul celor mai buni pasatori din toate timpurile.

Messi, peste Puskas

În minutul 67 al meciului cu New York City, decarul argentinian i-a pus mingea pe tavă lui Mateo Silvetti, care a marcat pentru 3-1 și a liniștit apele.

Această pasă de gol a fost a 405-a din cariera impresionantă a lui Leo Messi. Prin reușita de aseară, campionul mondial l-a depășit pe legendarul Ferenc Puskas, cel care se oprise la cota 404 assist-uri în tricourile lui Honved, Real Madrid și ale naționalelor Ungariei și Spaniei.

Duel stelar cu Muller pentru trofeu

Inter Miami va juca pentru prima dată cu trofeul MLS pe masă, având avantajul terenului propriu datorită parcursului excelent din sezonul regulat. Marea finală este programată pe 6 decembrie, de la ora 21:30. Adversara se anunță una pe măsură: Vancouver Whitecaps, formație la care strălucește o altă legendă vie a fotbalului, germanul Thomas Muller.

Planul de pace SUA-Rusia nu ar urmări doar rezolvarea războiului. Ce ascunde, de fapt, &icirc;nțelegerea, fără știrea Europei
L-a făcut praf pe favoritul lui Becali de la FCSB: ”Gigi l-a făcut Messi”
Leo Messi luptă cu Zidane și patru conaționali pentru a ajunge în finala MLS!
Dănuț Lupu, fără milă: ”Nici ce face Gigi Becali nu e bine! L-a făcut Messi și acum...”
Românii au talent! Aris Negoiță, copilul-fenomen cu destinația Hollywood!
Scandal la Tottenham după gafa lui Vicario! Thomas Frank: "E inacceptabil! Ei nu sunt fani adevărați"
Albion Rrahmani, făcut praf înainte de revenirea în România: ”Invizibil!”
Ianis Hagi, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia: "Avem o datorie față de țară"
Gilardino, scut în fața lui Chivu: „Cine vede o criză la Inter se uită la prea multe filme SF! E o bestie rănită”
Valeriu Iftime își pune mâinile în cap după anunțul lui Becali: ”Dacă face asta, pierd toți banii”

Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin Cîrjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo

Fabregas a refuzat-o pe Inter în vară, iar acum a spus ce crede despre echipa lui Chivu

Tensiune la Milano! Chivu, furios pe șefi: mesaj tranșant și numele de 50 de milioane cerut urgent

Decizia luată de Siyabonga Ngezana, după ce a fost făcut praf de Valentin Crețu

Abia înființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider în Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri înscrise!



Scandal la Tottenham după gafa lui Vicario! Thomas Frank: "E inacceptabil! Ei nu sunt fani adevărați"
Albion Rrahmani, făcut praf înainte de revenirea în România: ”Invizibil!”
Ianis Hagi, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia: "Avem o datorie față de țară"
Gilardino, scut în fața lui Chivu: „Cine vede o criză la Inter se uită la prea multe filme SF! E o bestie rănită”
Știm primele adversare ale României în Main Round-ul de la Mondialul de handbal feminin
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Lionel Messi s-a decis: "El este cel mai bun din istorie"
Lionel Messi, de neoprit! Nou record stabilit de argentinian
Lamine Yamal e deja veteran! Un puști de 14 ani, promovat de echipa sa din MLS și acontat deja de Manchester City
”Nightmare” Alex Mățan! Gol și pasă de gol în doar 5 minute pentru Columbus Crew, care a distrus-o pe Los Angeles
stirileprotv Un român a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania în România. Ce se afla în interiorul pachetului

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor

stirileprotv Cei mai mari producători de ciocolată din România, scoși la vânzare. Patronii austrieci caută cumpărători din Coreea de Sud

