Argentinianul a fost arhitectul succesului categoric obținut de Inter Miami, 5-1 cu New York City FC, victorie care asigură echipei din Florida biletele pentru marea finală a Conferinței de Est din MLS. Dincolo de calificare, argentinianul a atins o bornă fabuloasă, devenind lider solitar în clasamentul celor mai buni pasatori din toate timpurile.



Messi, peste Puskas



În minutul 67 al meciului cu New York City, decarul argentinian i-a pus mingea pe tavă lui Mateo Silvetti, care a marcat pentru 3-1 și a liniștit apele.



Această pasă de gol a fost a 405-a din cariera impresionantă a lui Leo Messi. Prin reușita de aseară, campionul mondial l-a depășit pe legendarul Ferenc Puskas, cel care se oprise la cota 404 assist-uri în tricourile lui Honved, Real Madrid și ale naționalelor Ungariei și Spaniei.

