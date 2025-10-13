Fără să mai primească o prelungire de contract la Bayern, Muller a acceptat provocarea nord-americană, echipă cu care a semnat până în 2025 cu opțiune de prelungire pe încă un an. „Nu vin doar să vizitez orașul, vin să câștig trofee”, spunea el la prezentare.

Thomas Muller trăiește o a doua tinerețe peste Ocean!

Iar vorbele au fost urmate de fapte. În doar 7 meciuri în toate competițiile, Muller are cifre fabuloase: 7 goluri și 4 pase decisive!

Germanul a înscris la debutul contra celor de la St. Louis City, apoi a făcut spectacol cu un hat-trick și o pasă de gol în victoria 7-0 cu Philadelphia.

A urmat o accidentare ușoară, dar la revenire a contribuit din nou decisiv cu gol și assist în finala Cupei Canadei, câștigată de Vancouver cu 4-2.

Cu Müller în mare formă, Vancouver e lider în Conferința de Vest, cu 63 de puncte, și visează la titlu. „Iubesc echipa asta și cred că putem face lucruri mari”, spune neamțul.