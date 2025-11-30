Cotat la 18 milioane de euro de site-urile de specialitate, Messi a bifat la Miami 87 de apariții în toate competițiile până acum, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 77 de ori și a oferit, pe deasupra, 42 de pase decisive.



Leo Messi, un lider în America: ”Ne-a obișnuit cu extraordinarul, pentru că el este extraordinar”



Javier Mascherano, antrenorul celor de la Inter Miami și fost coleg atât la FC Barcelona cât și la națională cu fotbalistul argentinian, a vorbit despre abilitățile lui Messi, ajuns la 38 de ani!



Mascherano a sugerat că Messi este un adevărat lider la Inter Miami.



”În cele din urmă, Leo ne-a obișnuit cu extraordinarul, pentru că el este extraordinar. Este un fotbalist pe care nu-l vom mai vedea niciodată. Este primul care conduce presa, creează multă uzură, ne arată calea.



Dacă îl lăsăm în pace, ar fi foarte nedrept să ne așteptăm să câștige singur”, a spus Javier Mascherano, potrivit marca.



În MLS, Inter Miami mai are un singur meci de disputat, în play-off-uri. Marea câștigătoare a campionatului se va decide sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 21:30 a României, la Florida, în Fort Lauderdale, pe ”Chase Stadium”.

