Catalanii s-au distrat cu Athletic Bilbao la primul meci pe „Noul Camp Nou”, iar elevii lui Hansi Flick s-au impus cu 4-0 în partida din runda 13 de La Liga.
Marcatorii Barcelonei au fost Robert Lewandowski, Fermin Lopez și Ferran Torres, ultimul reușind o dublă. Pe lângă aceștia, Lamine Yamal s-a evidențiat cu două assist-uri impresionante.
Primul moment magic de pe Camp Nou! Templul își cheamă maestrul
Cu toate că prestația catalanilor le-a oferit suporterilor Barcelonei o revenire perfectă pe Camp Nou, unul dintre momentele speciale ale partidei nu a venit de pe teren, ci din tribune.
În minutul 10 al meciului cu Athletic Bilbao, cei aproximativ 45.000 de fani aflați pe Camp Nou i-au scandat numele lui Leo Messi. Suporterii au transmis astfel că nu au trecut cu vederea vizita starului argentinian pe Noul Camp Nou și au oferit un moment special.
De altfel, „vizita” lui Messi pe Camp Nou a fost unul dintre subiectele presei catalane, care a speculat o revenire a fotbalistului emblematic pentru Barcelona.
Laporta a fost întrebat despre acest subiect și a oferit un răspuns care a lămurit toată situația. Președintele Barcelonei a menționat în mai multe rânduri că își dorește ca Messi să aibă parte de un omagiu pe măsură din partea fanilor când Noul Camp Nou va fi renovat în totalitate.
- 778 de meciuri, 672 de goluri și 303 pase de gol a adunat Lionel Messi pentru Barcelona.
- 34 de trofee a cucerit Messi alături de catalani, dintre care 4 Ligi ale Campionilor.
Lionel Messi vrea să trăiască după retragere în Barcelona
Lionel Messi declarase anterior într-un interviu că își dorește să se întoarcă în Barcelona după retragere, unde ar urma să fie alături de echipă în calitate de suporter.
„Adevărul este că am trecut prin atâtea lucruri împreună, bune și mai puțin bune. E normal ca, de-a lungul unei cariere de atâția ani, nu totul să fie frumos și să existe și momente dificile. Dar, în fine, este casa mea, locul meu. Sunt oamenii mei.
Mi-ar fi plăcut să-mi fi petrecut toată cariera acolo, fără să fi fost nevoit să plec la alt club, să fi jucat doar acolo în Europa. Din păcate, lucrurile s-au desfășurat altfel, dar va rămâne pentru totdeauna amintirea tuturor momentelor pe care le-am împărtășit. Sunt recunoscător pentru asta. Nu am mai fost de mult la Barcelona, nu am mai fost pe stadion.”, a declarat Messi.