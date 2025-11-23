Catalanii s-au distrat cu Athletic Bilbao la primul meci pe „Noul Camp Nou”, iar elevii lui Hansi Flick s-au impus cu 4-0 în partida din runda 13 de La Liga.

Marcatorii Barcelonei au fost Robert Lewandowski, Fermin Lopez și Ferran Torres, ultimul reușind o dublă. Pe lângă aceștia, Lamine Yamal s-a evidențiat cu două assist-uri impresionante.



Primul moment magic de pe Camp Nou! Templul își cheamă maestrul



Cu toate că prestația catalanilor le-a oferit suporterilor Barcelonei o revenire perfectă pe Camp Nou, unul dintre momentele speciale ale partidei nu a venit de pe teren, ci din tribune.

În minutul 10 al meciului cu Athletic Bilbao, cei aproximativ 45.000 de fani aflați pe Camp Nou i-au scandat numele lui Leo Messi. Suporterii au transmis astfel că nu au trecut cu vederea vizita starului argentinian pe Noul Camp Nou și au oferit un moment special.

