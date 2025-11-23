VIDEO Templul își cheamă maestrul! Ce s-a întâmplat la revenirea Barcelonei pe Camp Nou

Templul &icirc;și cheamă maestrul! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat la revenirea Barcelonei pe Camp Nou Fotbal extern
Ovidiu Neacșu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona a revenit pe Camp Nou după o pauză de mai bine de doi ani.

TAGS:
la ligabilbaoBarcelonaLeo MessiCamp Nou
Din articol

Catalanii s-au distrat cu Athletic Bilbao la primul meci pe „Noul Camp Nou”, iar elevii lui Hansi Flick s-au impus cu 4-0 în partida din runda 13 de La Liga.

Marcatorii Barcelonei au fost Robert Lewandowski, Fermin Lopez și Ferran Torres, ultimul reușind o dublă. Pe lângă aceștia, Lamine Yamal s-a evidențiat cu două assist-uri impresionante.

Primul moment magic de pe Camp Nou! Templul își cheamă maestrul 

Cu toate că prestația catalanilor le-a oferit suporterilor Barcelonei o revenire perfectă pe Camp Nou, unul dintre momentele speciale ale partidei nu a venit de pe teren, ci din tribune.

În minutul 10 al meciului cu Athletic Bilbao, cei aproximativ 45.000 de fani aflați pe Camp Nou i-au scandat numele lui Leo Messi. Suporterii au transmis astfel că nu au trecut cu vederea vizita starului argentinian pe Noul Camp Nou și au oferit un moment special.

De altfel, „vizita” lui Messi pe Camp Nou a fost unul dintre subiectele presei catalane, care a speculat o revenire a fotbalistului emblematic pentru Barcelona.

Laporta a fost întrebat despre acest subiect și a oferit un răspuns care a lămurit toată situația. Președintele Barcelonei a menționat în mai multe rânduri că își dorește ca Messi să aibă parte de un omagiu pe măsură din partea fanilor când Noul Camp Nou va fi renovat în totalitate.

  • 778 de meciuri, 672 de goluri și 303 pase de gol a adunat Lionel Messi pentru Barcelona. 
  • 34 de trofee a cucerit Messi alături de catalani, dintre care 4 Ligi ale Campionilor.

Lionel Messi vrea să trăiască după retragere în Barcelona

Lionel Messi declarase anterior într-un interviu că își dorește să se întoarcă în Barcelona după retragere, unde ar urma să fie alături de echipă în calitate de suporter. 

„Adevărul este că am trecut prin atâtea lucruri împreună, bune și mai puțin bune. E normal ca, de-a lungul unei cariere de atâția ani, nu totul să fie frumos și să existe și momente dificile. Dar, în fine, este casa mea, locul meu. Sunt oamenii mei.

Mi-ar fi plăcut să-mi fi petrecut toată cariera acolo, fără să fi fost nevoit să plec la alt club, să fi jucat doar acolo în Europa. Din păcate, lucrurile s-au desfășurat altfel, dar va rămâne pentru totdeauna amintirea tuturor momentelor pe care le-am împărtășit. Sunt recunoscător pentru asta. Nu am mai fost de mult la Barcelona, nu am mai fost pe stadion.”, a declarat Messi.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alertă în Ţările de Jos: Armata olandeză a deschis focul asupra unor drone deasupra bazei aeriene Volkel
Alertă &icirc;n Ţările de Jos: Armata olandeză a deschis focul asupra unor drone deasupra bazei aeriene Volkel
ARTICOLE PE SUBIECT
S-a aflat! Ce a pregătit Barcelona la meciul de revenire pe Camp Nou
S-a aflat! Ce a pregătit Barcelona la meciul de revenire pe Camp Nou
Reacția lui Hansi Flick cu privire la revenirea lui Lionel Messi la Barcelona
Reacția lui Hansi Flick cu privire la revenirea lui Lionel Messi la Barcelona
Ce situație stupidă! Motivul pentru care Palmer e OUT pentru meciurile cu Barcelona și Arsenal
Ce situație stupidă! Motivul pentru care Palmer e OUT pentru meciurile cu Barcelona și Arsenal
ULTIMELE STIRI
Motivul pentru care Gigi Becali ar fi preferat ca FCSB să piardă meciul cu Petrolul: &rdquo;Nu voiam golul ăsta!&rdquo;
Motivul pentru care Gigi Becali ar fi preferat ca FCSB să piardă meciul cu Petrolul: ”Nu voiam golul ăsta!”
O nouă prestație ștearsă pentru transferul vedetă de la FCSB! Unde este problema: &bdquo;Se vede&rdquo;
O nouă prestație ștearsă pentru transferul vedetă de la FCSB! Unde este problema: „Se vede”
S&acirc;rbii, fără dubii după ce au văzut-o pe FCSB &icirc;naintea meciului cu Steaua Roșie: &rdquo;Suntem mai buni ca ei!&rdquo;
Sârbii, fără dubii după ce au văzut-o pe FCSB înaintea meciului cu Steaua Roșie: ”Suntem mai buni ca ei!”
Pep Guardiola, la păm&acirc;nt! Cum a fost surprins după un nou eșec &icirc;n Premier League
Pep Guardiola, la pământ! Cum a fost surprins după un nou eșec în Premier League
Giani Kiriță i-a avertizat pe tricolori! Ce va fi esențial &icirc;n meciul cu Turcia
Giani Kiriță i-a avertizat pe tricolori! Ce va fi esențial în meciul cu Turcia
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Olăroiu, decizie majoră după ratarea calificării la Mondiale: dezvăluirea arabilor

Olăroiu, decizie majoră după ratarea calificării la Mondiale: dezvăluirea arabilor

Chivu r&acirc;de cu gura p&acirc;nă la urechi: rivala Juventus s-a făcut de r&acirc;s &icirc;n Italia

Chivu râde cu gura până la urechi: rivala Juventus s-a făcut de râs în Italia

Gigi Becali, dobor&acirc;t, distrus: ce a putut să zică după FCSB &ndash; Petrolul

Gigi Becali, doborât, distrus: ce a putut să zică după FCSB – Petrolul

Fotbalistul călcat &icirc;n picioare de Becali: &bdquo;Distruge tot jocul!&ldquo;

Fotbalistul călcat în picioare de Becali: „Distruge tot jocul!“

Decizia luată de Ianis Hagi, după ce Panathinaikos a &icirc;nceput negocierile pentru transfer

Decizia luată de Ianis Hagi, după ce Panathinaikos a început negocierile pentru transfer

Coman, de nerecunoscut: situație &icirc;ngrozitoare pentru fostul golgheter al FCSB-ului

Coman, de nerecunoscut: situație îngrozitoare pentru fostul golgheter al FCSB-ului



Recomandarile redactiei
Motivul pentru care Gigi Becali ar fi preferat ca FCSB să piardă meciul cu Petrolul: &rdquo;Nu voiam golul ăsta!&rdquo;
Motivul pentru care Gigi Becali ar fi preferat ca FCSB să piardă meciul cu Petrolul: ”Nu voiam golul ăsta!”
S&acirc;rbii, fără dubii după ce au văzut-o pe FCSB &icirc;naintea meciului cu Steaua Roșie: &rdquo;Suntem mai buni ca ei!&rdquo;
Sârbii, fără dubii după ce au văzut-o pe FCSB înaintea meciului cu Steaua Roșie: ”Suntem mai buni ca ei!”
O nouă prestație ștearsă pentru transferul vedetă de la FCSB! Unde este problema: &bdquo;Se vede&rdquo;
O nouă prestație ștearsă pentru transferul vedetă de la FCSB! Unde este problema: „Se vede”
Dennis Man a fost huiduit de un &icirc;ntreg stadion! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n meciul lui PSV
Dennis Man a fost huiduit de un întreg stadion! Ce s-a întâmplat în meciul lui PSV
FCSB, fără cap și fără picioare. Caramavrov taxează o nouă evoluție jenantă a campioanei Rom&acirc;niei
FCSB, fără cap și fără picioare. Caramavrov taxează o nouă evoluție jenantă a campioanei României
Alte subiecte de interes
Copilul venit &icirc;n Europa pe o barcă de refugiați a debutat &icirc;n La Liga! L-a găsit un taximetrist: &bdquo;Destinul meu e aici!&rdquo;
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Tiki-Taka a renascut! Catalanii au marcat un gol fabulos dupa o serie de 60 de pase consecutive! Jucatorii adversi nu au inteles nimic
Tiki-Taka a renascut! Catalanii au marcat un gol fabulos dupa o serie de 60 de pase consecutive! Jucatorii adversi nu au inteles nimic
Destinatie neasteptata pentru Cristi Ganea. Jucatorul roman ajunge in campionatul Greciei
Destinatie neasteptata pentru Cristi Ganea. Jucatorul roman ajunge in campionatul Greciei
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
Vreme rece, lapoviță și ninsoare &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod galben de ploi abundente &icirc;n zone din șase județe

stirileprotv Vreme rece, lapoviță și ninsoare în România. ANM a emis cod galben de ploi abundente în zone din șase județe

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

A &icirc;nceput campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

stirileprotv A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

Putin amenință cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: &bdquo;Poate fi baza unei soluții definitive&rdquo;

stirileprotv Putin amenință cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: „Poate fi baza unei soluții definitive”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!