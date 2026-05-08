Victor Pițurcă a împlinit 70 de ani! Ce cadou a primit din partea redacției Pro TV

Fostul selecționer a împlinit 70 de ani la o zi după sărbătoarea de 40 de ani de la Steaua - Barcelona.

Pentru Victor Pițurcă, aniversarea finalei de la Sevilla, în care Steaua a învins-o cu 2-0 la loviturile de departajare pe FC Barcelona, e întotdeauna motiv dublu de sărbătoare!

Fostul selecționer își serbează ziua de naștere imediat după cel mai drag moment al steliștilor! La 70 de ani, Pițurcă spune că nu și-a luat niciodată tensiunea!

Fotbalul îl ține tânăr

Pițurcă a împlinit 70 de ani și a primit cadou un tablou cu el de pe vremea când era selecționer.

”(n.r. Cum e meseria de antrenor?) Foarte stresantă, foarte stresantă! Mă gândeam după meciuri că nu mi-am luat niciodată tensiunea, să văd ce tensiune am.

Mă gândeam la meciul cu Italia, când a ratat Mutu penalty, atunci trebuia să-mi iau tensiunea. Îți imaginezi?”, a spus Victor Pițurcă într-un interviu oferit reporterului Pro TV Violeta Colgiu.

Adrian Mutu, despre momentul în care a ratat penalty în România - Italia (1-1) la Campionatul European din 2008: ”A reacționat bine nea Piți atunci!

Dar, în general, nu avea de ce să-și ia tensiunea, că noi am câștigat. Dacă eram în teren, dădeam goluri (n.r. râde)”, a spus ”Briliantul”.

Pițurcă nu a mai jucat fotbal de mult, dar spune că nu ratează niciun meci la televizor.

”Mă mai ceartă copiii că văd toate meciurile. Păi, dacă îmi place? Asta-mi place cel mai mult și asta fac! (n.r. Cu ce vă ocupați timpul?) În general, mă axez pe sport”, a mai spus Pițurcă.

Tenisul de picior e printre sporturile preferate ale lui Pițurcă.

”Zilele trecute m-a sunat Cristi Borcea dacă vreau să joc tenis. Dacă aș găsi câțiva steliști, am face două echipă. N-aș mai fi în aceeași echipă cu el, ar trece la Dinamo, obligatoriu!”.

