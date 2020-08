Destinatie neasteptata pentru Cristi Ganea. Jucatorul roman ajunge in campionatul Greciei

Fostul jucator de la Viitorul Constanta s-ar fi inteles cu o echipa din campionatul Greciei potrivit, realitateasportiva.net.

Aris Salonic si Cristi Ganea ar fi ajuns la o intelegere, iar fotbalistul roman urmeaza semneze o intelegere valabila pe 2 ani. Cele doua parti s-ar fi inteles deja, iar tot ce mai ramane de facut este ca Ganea sa isi rezolve situatia de la Bilbao, club pentru care evolueaza din 2018.

Ultima data, Ganea a fost imprumutat de echipa din La Liga la Viitorul.

Fundasul stanga a revenit in Liga 1, in ianuarie 2020, el a bifat in acest sezon pentru echipa lui Gica Hagi 10 meciuri si a reusit sa inscrie un gol.

