„Nerazzurrii” au un sezon senzațional sub comanda lui Cristi Chivu, dar provocarea pe care o va avea antrenorul român în stagiunea viitoare este ca echipa sa să se ridice la nivelul așteptărilor, care au devenit mai mari odată cu obținerea titlului în Serie A.

Inter își pregătește perioada de achiziții de vară, iar pe radarul campioanei Italiei a apărut oportunitatea de a aduce un jucător de la Real Madrid.

Cristi Chivu refuză fotbalistul de la Real Madrid

David Alaba va rămâne liber de contract, după ce Real Madrid a decis să nu îi prelungească înțelegerea fotbalistului austriac.

Conform lui Fabrizio Romano, Alaba i-a fost prezentat lui Inter ca oportunitate în această vară, dar Cristi Chivu nu a acceptat varianta ca fundașul de 33 de ani să vină la echipa antrenată de el.

David Alaba a adunat 14 partide în acest sezon pentru Real Madrid și doar 415 minute.

130 de partide, cinci goluri și nouă assist-uri sunt cifrele austriacului în tricoul echipei „Los Blancos”.

Fundașul central de 33 de ani este cotat la 3,5 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermakt.com.

Inter a obținut accederea în finala Coppa Italia după ce a trecut de Como în semifinalele competiției. În tur, meciul s-a încheiat 0-0, iar în retur, ”nerazzurrii” s-au impus cu 3-2.

De cealaltă parte, Lazio a fost nevoită să execute penalty-uri în semifinale ca să ajungă în finala Coppa Italia. Echipa din Roma a trecut în dublă manșă de Atalanta după 2-2 în tur, 1-1 (2-1 d.l.d.) în retur.