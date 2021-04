Tiki-Taka a renascut! Catalanii au marcat un gol fabulos dupa o serie de 60 de pase consecutive! Jucatorii adversi nu au inteles nimic

Barcelona s-a impus in finala Cupei Spaniei, 4-0, contra celor de la Athletic Bilbao.

Dupa o prima repriza destul de echilibrata, catalanii si-au impus dominatia in partea a doua a intalnirii si au inscris de nu mai putin de 4 ori, reusind sa castige a 31 Cupa a Spaniei din istoria clubului.

Totusi, pentru fanii echipei raman memorabile golurile 3 si 4, inscrise de Messi, primul dupa o cursa in viteza si combinatii pe metru patrat cu De Jong, iar cel de-al patrulea dupa o morisca de pase, 60 la numar, mai exact, care s-au finalizat cu golul argentinianului in poarta lui Unai Simon.



MONOPOLY ????

Copa del Rey Edition

Pentru Barcelona continua lupta pentru titlu in La Liga, dupa ce marea rivala, Real Madrid, care a invins-o in weekend-ul trecut, 2-1, s-a incurcat la Getafe. Catalanii pot trece peste echipa lui Zidane daca inving in meciul restant pe care il au si pot ajunge la doua puncte de Atletico Madrid, liderul din La Liga, care are in acest moment 3 puncte fata de Real Madrid si 5 fata de Barcelona, insa cu echipa condusa de Koeman avand meci direct chiar pe Camp Nou.