Vineri, Gică Hagi a anunțat lotul preliminar al României pentru meciurile amicale cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie) de la începutul lunii iunie.

Pe lista stranierilor apar mai mulți jucători fără meci la prima reprezentativă de seniori, cum ar fi Otto Hindrich (Legia Varșovia), Tony Strata (Vitoria Guimaraes), Marius Corbu (Ferencvaros) sau Ianis Stoica (Estrela Amadora).

Cum a comentat Ciprian Marica surprizele pregătite de Hagi la națională

Ciprian Marica, investitor la Farul Constanța, a sugerat că e normal să fie surprize în lotul naționalei odată cu venirea lui Hagi pe banca primei reprezentative, dar, în același timp, fostul internațional român a ținut să puncteze că nu se așteaptă la minuni.

”Din păcate, Hagi nu e pe teren, e pe margine și nu are de unde să inventeze. Nu ne așteptăm acum să vină iar Gică Hagi salvator. Hagi va lucra pe ceea ce are la dispoziție.

E normal că Gică Hagi la început să vadă mai mulți jucători și să ne așteptăm la surprize”, a declarat Ciprian Marica.

În septembrie, România debutează în Liga Națiunilor

Primele meciuri oficiale ale lui Gică Hagi după revenirea la echipa națională sunt programate în septembrie. România va juca în Liga Națiunilor, unde a fost repartizată într-o grupă cu Suedia, Bosnia și Polonia.

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia

Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina

Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia

Lotul României pentru ”dubla” din iunie

PORTARI: onuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);

ATACANȚI: Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).