Unul a scris carti pentru copii, altul a devenit pilot in timp ce Balotelli canta la pian! Pasiunile incredibile ale jucatorilor

Sunt buni la toate! Nu doar ca sunt printre cei mai buni fotbalisti din lume, dar au si talente ascunse prin care isi uimesc fanii.

Evolueaza pentru echipe mari, au castigat zeci de trofee in fotbal si sute de milioane de euro, dar nu renunta la pasiunile lor. Este vorba de 7 dintre cei mai cunoscuti fotbalisti ai momentului.

THEO WALCOTT - AUTOR DE CARTI PENTRU CEI MICI

Pe Theo Walcott l-ai vazut in sute de meciuri ale lui Arsenal, dar i-ai citit cartile? Actualul jucator al lui Everton a scris 4 carti pentru copii.

Prima carte a publicat-o in 2010 cand avea doar 21 de ani. TJ este personajul principal din cartile lui Walcott. Criticii spun ca personajul este inspirat chiar din viata autorului.

Wallcott nu a mai scris de ani buni, dar s-ar putea sa puna din nou mana pe pix dupa ce agata ghetele in cui.





PETR CECH - TOBOSAR

Este unul dintre portarii legendari din Premier League, dar se descurca excelent si la tobe. Cech isi posteaza deseori prestatile pe Youtube.

Portarul lui Arsenal are gusturi diversificate. Trece usor de la Nirvana la Rihanna. :)





DANIEL AGGER - ARTIST TATUATOR

Agger a evoluat pentru Liverpool si cu totii il tinem minte atat pentru prestatile din Premier League, dar si pentru tatuajele sale.

Danezul isi promoveaza deseori afacerea pe retelele sociale. Dupa ce s-a retras la 31 de ani, a ales sa se concentreze exclusiv pe munca de artist tatuator.

ZLATAN IBRAHIMOVIC - TAEKWONDO

Te-ai intrebat vreodata cum reuseste sa marcheze Zlatan acele goluri memorabile? Ei bine nu e doar talent. Este si foarte mult antrenament. Suedezul este pasionat de taekwondo si are chiar centura neagra la acest sport.

A obtinut centura neagra pe vremea cand avea 17 ani, inainte sa devina o vedeta cu acte in regula.

Ibra a declarat antrenamentul de taekwondoo l-a ajutat sa inscrie golul impotriva Angliei din 2012.

GABRIEL BATISTUTA - POLO

A fost golgheter la Fiorentina, dar acum are cu totul si cu totul alte pasiuni.

"Batigol" s-a retras in 2005, iar de atunci se concentreaza pe cursele de cai.



LES FERDINAND - PILOT

A inscris o multime de goluri in Premier League, dar este pasionat de pilotaj. Acesta a spus ca s-a apucat de pilotaj pentru ca s-a enervat de prea multe ori din cauza traficului.

Acesta se temea de zbor, dar pe vremea cand evolua la Tottenham a decis sa-si infrunte frica.

A durat doi ani pana cand si-a luat brevetul de zbor si in ciuda faptului ca putea sa devina pilot profesionist, a ales sa tina aceasta pasiune la stadiul de hobby.

MARIO BALOTELLI - CANTA LA PIAN

Nu credeai ca "Super Mario" poate sa fie si un romantic incurabil, nu? Nimic nu ne mai surprinde atuni cand vine vorba despre Mario Balotelli.

Pasiunea lui Balotelli pentru pian a devenit publica atunci cand a fost fotografiat cum ii canta colegului de nationala Andrea Pirlo.

ANDREA PIRLO - PRODUCATOR DE VINURI

Cand spui Andrea Pirlo, spui rafinamnet! Atat in teren cat si in afara lui. Fostul fotbalist de la Milan si Juve a decis ca dupa retragerea din fotbal este timpul sa-si creeze propriu brand de vinuri.

Acestia nu sunt singurii fotbalsiti pasionati si de altceva decat de fotbal. Tim Weise a devenit wrestler in WWE in timp ce Andres Iniesta are propriul brand de vinuri, asemenea lui Pirlo.