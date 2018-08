Urmasul lui Balotelli in fotbalul italian! Cine e pustiul de la Juventus care il imita pe Super Mario. FOTO

Exista pusti care vor sa ajunga precum Mario Balotelli.

Balotelli a aparut ca o mare speranta a fotbalului italian, insa atacantul a fost aproape sa-si rateze complet cariera. Dupa transferul scump de la Manchester City au urmat imprumuturi la Milan sau Liverpool, pentru ca atacantul sa-si gaseasca linistea in Franta, la Nice. Mario Balotelli n-a mai jucat timp de 4 ani la nationala Italiei, insa el a fost convocat din nou de Mancini in aceast an. Balotelli are 27 de ani si pare ca s-a maturizat in sfarsit.

Desi parea imaginea talentului irosit, Balotelli este exemplu pentru un tanar jucator de la Juventus, component al nationalei U19 a Italiei.

Numele lui e Moise Kean si si-a luat tricou personalizat cu mesajul "Why always me", dar si s-a bucurat la fel ca Balotelli cand a marcat in finala EURO U19, pierduta de italieni in fata Portugaliei, scor 3-4.

La 18 ani, Keane e cotat la 12 milioane de euro si mare speranta a lui Juventus. El are deja 5 goluri marcate in Serie A, in 22 de partide jucate pana acum.