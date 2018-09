Tipic Balotelli :)) Reactia fabuloasa a italianului, dupa ce a fost acuzat ca s-a intors "Bizon" dupa vacanta de vara

Presa franceza a scris in ultima saptamana ca Balotelli s-a intors cu 15 kilograme in plus dupa vacanta de vara. Peste 100 de kilograme ar fi avut atacantul la revenirea la Nisa.

L'Equipe a scris ca Mario Balotelli s-a intors in cantonamentul lui OGC Nice cu peste 100 de kilograme, dupa vacanta de vara. El a incercat sa isi forteze transferul la Olympique Marseille, dar a ramas in cele din urma la Nisa, sub comanda lui Patrick Vieira.

In stilu-i caracteristic, Mario le-a raspuns celor care l-au acuzat ca este gras. El a postat o fotografie modificata, in care apare ca fiind obez.

"Mi-am facut un selfie, ca sa pun capat tuturor zvonurilor", a scris el.

Balotelli i-a taxat pe cei care au scris despre el ca e gras, spunand: "Inventeaza prostii si sper ca cei care scriu asta sa isi piarda slujbele".