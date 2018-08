Florin Tanase a raspuns la PROVOCAREA lui Balotelli! Cum a sutat stelistul din SPATELE portii. VIDEO

Mario Balotelli a provocat lumea fotbalului sa-l imite!

Aflat in conflict cu cei de la Nice in privinta transferului la Marseille, Mario Balotelli se ocupa cu provocari pe Instagram. El a sutat cu efect din spatele portii, iar mingea a intrat in plasa, dupa care i-a provocat pe Marcelo, Neymar, Boateng, Mbappe sau Ibrahimovic sa-l imite.

In joc s-a bagat si Florin Tanase de la FCSB, care a sutat peste o plasa din spatele portii, iar mingea a luat efect si a intrat in poarta.

FCSB trece prin momente fericite, iar pustii pe care Becali a pariat incep sa confirme. Florin Tanase a reusit doua pase decisive in meciul cu Iasi, in timp ce Coman sau Morutan au surprins si ei in ultima perioada cu evolutii bune.

FCSB intalneste pe Hajduk Split pe 9 august, iar apoi pe 16 august - in direct la PROTV!