Bizonul e mic copil! Incredibil! Cu cate kilograme s-a intors Balotelli la Nice, dupa vacanta

Mario "De ce intotdeauna eu" Balotelli a comis-o din nou!

Balotelli are noi probleme. Atacantul italian, care a vrut sa place in aceasta vara de la OGC Nice la Olympique Marseille, a reusit sa-l supere pe antrenorul Patrick Vieira.

Presa franceza scrie ca Balotelli, care a fost rechemat de Roberto Mancini la echipa nationala a Italiei dupa o pauza indelungata, fiind un favorit al antrenoului din Peninsula, are de munca pentru a revenit in gratiile oamenilor de la Nice.

L'Equipe scrie ca Balotelli s-a intors la Nice, dupa vacanta de vara, cu 12 kilograme in plus, cantarind peste 100 kg. De asemenea, el a intarziat doua saptamani, in incercarea de a forta transferul la Marseille.

"El isi negocia transferul la OM in acele saptamani. Stia ca va fi suspendat pentru primele trei etape oricum, asa ca nu s-a pregatit. A venit intr-o forma dezastruoasa", a spus un oficial al lui Nice pentru L'Equipe.

Chiar si asa, Patrick Vieira a trecut cu vederea situatia lui Balotelli si i-a dat 76 de minute pe teren in meciul cu Lyon, castigat cu 1-0.

"Trebuie sa avem rabdare cu el, pentru ca asa e el...

Din punct de vedere al atitudinii, Mario este un tip pozitiv, care da totul pe teren", a mai spus oficialul lui Nice.