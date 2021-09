Sunt imaginile momentului! Messi, în lacrimi la primul meci de pe teren propriu după finala Copa America

După scandalul de la meciul cu Brazilia, care a fost întrerupt după ce autoritățile sanitare au pătruns pe teren în minutul 7, din cauza jucătorilor Argentinei care evoluează în Premier League și încălcau reglementările Covid, naționala „albiceleste” a jucat pe teren propriu.

Furios după ce s-a întâmplat cu Brazilia, Messi s-a dezlănțuit pe teren propriu, în fața propriilor suporteri, cu Bolivia, înscriind toate cele trei goluri ale partidei. Astfel, căpitanul naționalei a stabilit și un nou record, devenind cel mai bun marcator din istoria CONMEBOL, după ce l-a depășit pe Pele.

Acesta a fost primul meci al Argentinei pe teren propriu, după ce a câștigat Copa America, în finala cu Brazilia, 1-0. Singurul gol al meciului a fost înscris de Angel Di Maria.

Astfel, Leo Messi a reușit să câștige primul trofeu important alături de echipa națională, iar reacția argentinienilor în momentul în care fotbaliștii au prezentat mult-visatul trofeu a fost pe măsură. Superstarul argentinian a izbucnit în lacrimi văzând reacția publicului, iar imaginile au devenit rapid virale.

Video of the day. Leo Messi crying tears of joy after finally celebrating Copa America with Argentinian people. ???????????? #Messi

…and yes, it’s even more beautiful than his great hattrick scored tonight, becoming best South American scorer in history.pic.twitter.com/28Hbl7LBEZ