”Nu am mai vorbit cu el de atunci!” Joan Laporta a oferit noi detalii legate de plecarea lui Leo Messi

Leo Messi a plecat de la FC Barcelona în această vară.

Atacantul argentinian a fost poate cel mai emblematic fotbalist al clubului catalan, iar plecarea sa a fost un adevărat șoc pentru întreaga lume fotbalistică.

Joan Laporta, președintele clubului FC Barcelona, care și-a câștigat mandatul cu promisiunea că îl va păstra pe Messi, a vorbit despre situația lui Messi, la o lună de la plecarea argentinianului.

"A existat un obiectiv. Toată lumea poate compara. Am avut un precontract cu Messi și am bătut palma cu el. Existau mai multe posibilități pe care La Liga părea că le acceptă, dar apoi au spus că fără acordul cu fondul de investiții CVC nu se poate. Fără acest acord, nu îndeplineam fair-play-ul financiar. Știam că situația nu se va îmbunătăți și am pus punct.

Messi nu ar fi putut rămâne la Barcelona nici în condițiile plecării lui Griezmann și a reducerii salariilor căpitanilor echipei. Dar, este foarte bine că am redus bugetul de salarii, pentru că anul viitor putem aveam ambiții mult mai mari. Cred că amândoi am fost triști (n.r. Laporta și Messi), pentru că situația nu a fost cea pe care ne-am dorit-o.

De atunci, nu am mai vorbit cu Leo. Am urmărit debutul său la PSG și a fost atât de ciudat să-l văd în tricoul altei echipe, al unei rivale. Nu mi-a plăcut să-l văd în alt tricou.

Aș dori, totuși, să felicit directorii și departamentul financiar al Barcelonei pentru munca depusă. Avem niște eroi în echipă: Pique, Alba, Busquets sau Sergi Roberto (n.r. cei care au acceptat reducerea salariilor). Ceea ce au făcut este admirabil.

Sunt atât de devotați acestui club. Căpitanii au dat un exemplu, iar acum vom continua cu ceilalți jucători", a declarat Laporta, pentru Esport3, citat de Goal.