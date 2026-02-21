Antrenorul român are ca obiectiv la Okhdood salvarea de la retrogradare. Șumudică a ajuns însă la a șaptea înfrângere cu echipa din Saudi Pro League, după ce vineri seară a pierdut și cu Al Qadsiah, scor 2-4.

Pe lângă cele șapte eșecuri, Al Okhdood a bifat o singură victorie (1-0 vs. Al Kholood) și două remize (2-2 vs. Al Riyadh și 1-1 vs. Neom SC) cu Marius Șumudică pe banca tehnică.

Reacția lui Marius Șumudică după ce a ajuns la șapte înfrângeri în Arabia Saudită

Al Okhdood - Al Qadsiah a contat pentru etapa #23 din primul eșalon la Arabiei Saudite și s-a disputat pe ”Prince Hathloul bin Abdul Aziz Sports City” din Najran.

Marius Șumudică a evidențiat că echipa sa a pierdut în fața unui club extrem de puternic, dar în același timp jucătorii săi au bifat o evoluție mult mai bună față de precedentele dueluri.

”Astăzi am pierdut în fața unei echipe cu fotbaliști puternici. Dar am avut o evoluție mai bună comparând cu celelalte meciuri. Am și marcat două goluri.

Am ratat șansa să marcăm golul egalizator, iar golurile pe care le-am primit au fost din cauza greșelilor individuale”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă.