Marius Șumudică a stat jumătate de sezon pe bară, după încă o experiență ratată, de această dată, la Rapid. La ce rezultate are însă, la Al-Okhdood, probabil că românul se gândește deja dacă a luat cea mai bună decizie, preluând această formație.

Când Șumudică a aterizat în Arabia Saudită, Al-Okhdood era deja pe penultimul loc, având o singură victorie în 12 etape. Între timp, cu Șumudică pe bancă, Al-Okhdood e tot penultima, dar după 20 de etape.

Ce s-a întâmplat de când s-a schimbat antrenorul? Nimic notabil. Formația din Najran e tot ciuca bătăilor și cu Șumudică. Din cele opt partide, toate în Saudi Pro League, cinci au fost pierdute. În acest interval, au fost câștigate doar 5 puncte din cele 24 puse în joc!

Primul gol al lui Benzema, la Al-Hilal, cel mai frumos al etapei

Ca și cum situația dezastruoasă a echipei și „subțirimea“ lotului nu erau probleme suficient de mari pentru Șumudică, el s-a trezit și cu încă una!

Înaintea ultimei partide din campionat, cu liderul Al-Hilal Riad, la această echipă a fost adus și... Karim Benzema! De la rivala Al-Ittihad Jeddah. Iar impactul vârfului francez a fost instant pentru Al-Hilal: trei goluri, într-o victorie zdrobitoare cu echipa lui Șumudică: 6-0!

Acum, după încheierea etapei în Saudi Pro League, prima reușită a lui Benzema, în poarta celor de la Al-Okhdood, a fost aleasă „Golul Etapei“, după cum se poate vedea mai jos.