Florent Hasani a marcat două goluri pentru Amedspor în victoria zdrobitoare de duminică, 7-0 cu Adana Demirspor, rezultat care urcă echipa sa pe primul loc în liga secundă turcă.



Atacantul de 28 de ani, transferat de Amedspor de la Boluspor la începutul acestui an, a fost titular în partida din etapa a 23-a a Trendyol 1.Lig. Amedspor nu a avut milă de „lanterna roșie” Adana Demirspor, echipă aflată într-o situație dezastruoasă.



Hasani a ieșit la rampă la finalul primei reprize, când a marcat pentru 3-0 în minutul 45. Kosovarul nu s-a oprit aici și a reușit „dubla” în minutul 59, ducând scorul la un neverosimil 5-0. Evoluția sa a fost una solidă, fiind folosit pe poziția de aripă dreapta.



Revenire pe primul loc



Pe lângă reușitele fostului giuleștean, pe lista marcatorilor și-au mai trecut numele Mbaye Diagne, care a punctat și el de două ori (min. 22 și 52), Sinan Kurt (min. 43), Çekdar Orhan (min. 76) și Tarkan Serbest (min. 87).



Grație acestui succes categoric, Amedspor a acumulat 46 de puncte și a urcat din nou pe prima poziție a clasamentului. De partea cealaltă, Adana Demirspor rămâne ultima, cu un deficit imens de puncte. Etapa viitoare, echipa lui Hasani va juca în deplasare cu Pendikspor.

