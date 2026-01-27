Marius Șumudică a aterizat cu alura unui salvator în Arabia Saudită, când Al-Okhdood, penultima clasată din Saudi Pro League, a apelat la el după 12 etape.

Între timp, românul a bifat cinci meciuri, toate în campionat, iar înfrângerile s-au înmulțit deja! Cu Șumudică pe bancă, Al-Okhdood are o victorie, un egal și trei înfrângeri. Ultimul eșec a venit, ieri, în fața coloșilor de la Al-Ittihad Jeddah. Campioana en-titre, cu Benzema, Kante și Fabinho în primul 11, s-a impus, acasă: 2-1.

Așadar, Al-Okhdood rămâne „lipită“ de penultima poziție. Vestea bună e că distanța fața de poziția a 15-a, prima care asigură „supraviețuirea“, e tot de 2 puncte, în condițiile în care Damac a fost învinsă, la rândul ei, ieri.

Șumudică, nervos că arabii refuză transferul la echipa sa

După eșecul cu Al-Ittihad, la Jeddah, Marius Șumudică a venit în fața jurnaliștilor și a avut discursul unui antrenor disperat. Nu numai din cauza înfrângerilor, care se înmulțesc, ci și pentru că, de când a preluat Al-Okhdood, s-a lovit de refuzuri pe bandă din partea jucătorilor localnici.

Spre exemplu, Ali Al-Bulayhi (36 de ani), o legendă pe plan local, cu 57 de selecții în naționala Arabiei Saudite, a refuzat, momentan, să plece de la Al-Hilal Riad, unde nu joacă, pentru a fi împrumutat la Al-Okhdood, unde ar fi om de bază în centrul apărării.

Această situație a devenit un subiect aprins de discuție pentru Șumudică la conferința de ieri.

„Pentru mine, există această mare întrebare în această țară. Și vreau să adresez această întrebare jucătorilor saudiți, care nu joacă la echipele lor. Când vedeți un antrenor care vă oferă încredere, care vrea să vă dea șanse să jucați... Dar ei preferă să stea la alte echipe și să nu joace! Nimeni nu vrea să vină la Najran (n.r. – orașul de unde e actuala echipă a lui Șumudică). Credeți-mă! Am lucrat la Riad, pe când eram la Al-Shabab, am lucrat la Al-Qassim, când eram la Al-Raed, iar acum sunt la Najran. Și mă simt foarte bine! Oameni buni (n.r. – cu referire la jucătorii saudiți), Najran e un oraș din Arabia Saudită și e un oraș frumos, veniți aici! Veniți aici, pentru că aici e un antrenor care crede în jucătorii saudiți! Veniți aici, pentru că aveți șansa să jucați. De ce vreți să stați pe bancă sau să nu prindeți lotul, când puteți veni, la Najran, ca să jucați?! Aceasta e întrebarea mea și, deocamdată, n-am un răspuns“, a spus Șumudică, în engleza sa inconfundabilă, după cum se poate vedea aici.

