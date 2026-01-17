Tehnicianul român a avut parte de o seară de coșmar vineri, în etapa din Arabia Saudită. Imediat după fluierul final, Șumudică a ieșit în fața presei și s-a plâns de condiția fizică precară a elevilor săi, comparativ cu prospețimea adversarilor, dar a recunoscut și că riscurile tactice asumate s-au întors împotriva sa.



„Meciul a fost plin de dificultăți, am întâlnit un adversar cu jucători puternici, capabili să facă diferența. Ei au intrat pe teren având avantajul odihnei, în timp ce echipa mea a suferit din cauza oboselii acumulate pe drum, lucru care s-a văzut în evoluția generală. Primul gol a venit dintr-o fază fixă, iar la scurt timp după pauză, jucătorii mei și-au pierdut o mare parte din energie. Presiunea a crescut, iar jocul nostru a scăzut vizibil”, a spus Marius Șumudică.



„Nouă zile nu sunt de ajuns”



Antrenorul a explicat că a încercat să forțeze revenirea pe tabelă, dar strategia sa a lăsat echipa descoperită în fața contraatacurilor tăioase ale celor de la Al-Khaleej. Mai mult, Marius Șumudică a transmis conducerii un mesaj clar: are nevoie de întăriri pentru a putea salva situația.



„Am încercat să deschidem jocul și să presăm pentru a egala, dar această schimbare tactică ne-a afectat negativ. Adversarul a profitat de spațiile libere pentru a mări diferența. Îmi doresc să îmbunătățesc echipa prin aducerea unor jucători noi. Perioada petrecută aici nu a fost suficientă pentru a înțelege complet potențialul lotului. Sunt la Al-Okhdood de doar nouă zile, un timp prea scurt pentru a dezvolta echipa așa cum îmi doresc, dar privesc înainte și vreau să muncesc pentru a schimba rezultatele”, a mai spus antrenorul român.

