După eșecul sever suferit de Al-Okhdood, 1-4 în deplasare cu Al-Khaleej, tehnicianul român a cerut întăriri de urgență, iar pe lista sa se află un internațional român important.



După această înfrângere, Al-Okhdood rămâne pe locul 17, penultimul, cu doar 8 puncte, dintre care 3 obținute sub comanda lui Șumudică.



Următoarea etapă este una decisivă. Al-Okhdood joacă pe 21 ianuarie, acasă, cu Al-Riyadh, ocupanta locului 16, într-un duel direct pentru supraviețuire.



Horațiu Moldovan este „tricolorul” dorit de Șumudică



În acest context, Marius Șumudică a solicitat transferuri imediate. Deși în ultima perioadă a fost vehiculat numele lui Octavian Popescu, ținta reală este alta. Potrivit iAMsport.ro, antrenorul român îl dorește pe Horațiu Moldovan, portarul aflat sub contract cu Atletico Madrid.



Internaționalul român și-ar fi dat deja acordul pentru mutarea în Arabia Saudită, iar negocierile vizează fie un împrumut, fie un transfer definitiv.



Moldovan a avut mai multe oferte în această iarnă, după ce a întrerupt împrumutul la Real Oviedo, experiență care nu a decurs conform așteptărilor, iar varianta financiară din Golf pare tentantă.

