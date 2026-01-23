După 22 de etape desfășurate în sezonul regulat al Superligii României, ”ciucanii” au bifat patru victorii, la care s-au adăugat șapte rezultate de egalitate și 11 înfrângeri.



Maghiarul cu ”apetit deosebit pentru gol” a semnat cu un club din Superliga: ”Sperăm să contribuie la obiectivul nostru”



Csikszereda l-a prezentat oficial vineri după-amiază pe Zoard Nagy, un atacant cotat la 300.000 de euro de site-urile de specialitate, adus de la Puskas Academy.



Nagy va evolua pentru Csikszereda sub formă de împrumut până la finalul actualei stagiuni.



”Suntem mândri să anunțăm că, vineri, FK Csíkszereda l-a transferat în lotul său de Superligă pe Nagy Zoárd.



Atacantul central maghiar născut la Budapesta, în vârstă de 25 de ani, înalt de 196 cm și cu un apetit deosebit pentru gol, sosește sub formă de împrumut până la finalul sezonului de la clubul partener Puskás Akadémia FC. Îi dorim mult succes și sperăm să contribuie activ la îndeplinirea obiectivului nostru de menținere în Superligă.



De-a lungul carierei sale a mai evoluat pentru Csákvár, Mosonmagyaróvár, Vasas, iar în afara Ungariei pentru ŠTK Šamorín. În meciuri oficiale a înscris aproape 120 de goluri și a oferit alte 35 de pase decisive.



Bine ai venit la Miercurea Ciuc, Zoárd! Îți dorim multe meciuri reușite și un sezon fără accidentări în tricoul FK!”, a scris Csikszereda pe rețelele sociale.

