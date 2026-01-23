Duelul dintre Dinamo și Petrolul, programat pentru vineri, 30 ianuarie, de la ora 20:00, își schimbă locul de desfășurare. Deși „câinii” se mutaseră pe cel mai mare stadion din țară în urma unor neînțelegeri cu administratorii de la „Arc”, situația din programul competițional îi forțează să se întoarcă pe arena unde au evoluat constant în ultimii trei ani.



Garanția gazonului a decis mutarea



Hotărârea are la bază un raționament tehnic legat de infrastructura Arenei Naționale. Rivala FCSB are programat un meci de foc în Europa League, împotriva turcilor de la Fenerbahce, joi, 29 ianuarie, cu doar o zi înaintea confruntării dintre Dinamo și „lupii galbeni”.



Administratorii stadionului nu pot permite disputarea a două partide la o distanță de doar 24 de ore. Dacă elevii lui Zeljko Kopic ar intra pe teren vineri, imediat după meciul european al roș-albaștrilor, garanția gazonului ar fi automat anulată. În plus, programul a fost aglomerat și de rocada făcută de FCSB cu Ciucul în campionat, ceea ce a blocat și mai mult disponibilitatea Arenei.



Astfel, Dinamo revine pe stadionul de lângă Mănăstirea Cașin pentru prima dată de la remiza albă cu FC Botoșani, înregistrată pe 21 iulie 2025.

