Joi, Osaka s-a impus în fața lui Cristea cu 6-3, 4-6, 6-2, în turul doi al Openului Australian. Meciul a fost unul palpitant, iar sportiva româncă a dictat ritmul în setul al doilea și s-a impus cu 6-4, dar nu a reușit să o facă și în final.



Cîrstea a fost vizibil deranjată de faptul că Osaka a vorbit între servicii și i-a reproșat sportivei că nu a fost fair play.



Ion Țiriac admite, după scandalul Cîrstea - Osaka: ”A făcut o greșeală capitală”



Ion Țiriac, fostul mare tenismen român, a reacționat după scandalul din meciul de la Australian Open, care a creat isterie și în presa internațională.



”(n.r. Cum vi s-a părut parcursul Soranei la Australian Open? Ținând cont că e ultimul Australian Open din carieră. Şi finalul acela cu Osaka) Pentru mine e altă întrebare mare. Până unde merge această inconstanță mare care există în sportul care se numește tenis?



Eu mi-aduc aminte, și vă spun povești de acum 50 de ani sau cât era, când sportul alb s-a terminat și a fost un șoc pentru noi toți. Întrebați-l pe domnul 'Tănase', că jucam dublu cu dumnealui, sau Năstase, cum îl cheamă. În săptămâna după ce au dat drumul la culori și nu știu ce, ne-am prezentat în Statele Unite, nu-mi aduc aminte unde, în pijamale. Și au spus 'Asta e interzis'. 'Nu scrie niciunde'. Acum te întreb și o iau pe altă parte: cum e posibil ca prietenul meu de la Nike, patronul, pe care îl cunosc, să facă o ținută ca asta? Unde suntem, la circul Struțki?



După câte am văzut eu, Sorana a făcut o greșeală capitală. În momentul în care s-a dus, are dreptul la cele două seturi, la 10 minute. A venit înapoi. 22 de minute doctorul. Doctorul are alea 5 minute sau 4. Eu, dacă eram Sorana, după 10 minute, nu după 4, îmi luam rachetele, spuneam 'Mulțumesc, nu s-a respectat regulamentul, eu am plecat acasă'.



Pe de altă parte, Osaka, o cunoaștem toți. Cea care a câștigat US Open nu mai există demult. Dar e în regulă. Atât timp cât sunt regulile astea care sunt confuze și permit așa ceva…



(n.r. despre jocul Soranei Cîrstea) A jucat bine, a jucat ca lumea, a avut un gol după acea jumătate de oră care s-a întâmplat și după aia i s-a tras toată treaba. Nu am văzut tot, așa că nu pot să-mi dau cu părerea”, a spus Țiriac.

