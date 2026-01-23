Jack Grealish, OUT! Problemă mare pentru formația din Anglia

Fotbalistul în vârstă de 30 de ani, împrumutat pe un sezon de la Manchester City, a jucat 22 de meciuri în toate competiţiile pentru Everton în actuala stagiune, reuşind două goluri şi şase pase decisive.

"Este o mare lovitură pentru că a fost extrem de important pentru noi de la începutul sezonului", a spus Moyes, care a adăugat că medicii nu au precizat când va reveni fotbalistul pe gazon.

Grealish a fost integralist în meciul de campionat câştigat duminică de Everton împotriva fostei sale echipe Aston Villa (1-0).

Everton, locul 10 în clasament, va primi luni vizita lui Leeds United.

Întrebat cum afectează accidentarea lui Grealish posibilitatea de a face transferul permanent în vară, Moyes a spus: "Nu ne gândim la asta în acest moment. Ne gândim doar la Jack. Suntem supăraţi şi dezamăgiţi pentru el că s-a accidentat."



Forma lui Grealish la Everton a dus la sugestii că jucătorul ar putea fi rechemat la naţionala Angliei şi ar putea lupta pentru un loc la Cupa Mondială din această vară. El a evoluat ultima oară la naţională sub comanda selecţionerului interimar Lee Carsley în octombrie 2024.

Grealish a câştigat trei titluri în Premier League, Liga Campionilor şi Cupa Angliei după ce a venit în 2021 la City de la Aston Villa pentru 100 milioane de lire sterline, sumă care atunci era un record pentru Marea Britanie.

Dar el a căzut în dizgraţie sezonul trecut, fiind titular doar de şapte ori în campionat şi nefiind inclus în lotul pentru Cupa Mondială a Cluburilor din SUA.

Agerpres

