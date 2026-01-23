Metaloglobus - FC Argeș, partidă cotând pentru etapa a 23-a din Superliga României, va avea loc astăzi, începând cu ora 17:00.

LIVE TEXT | Metaloglobus - FC Argeș, de la 17:00 pe Sport.ro

Duelul va fi transmis în format LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro, unde veți găsi cele mai importante faze ale jocului cum ar fi golurile, ratările sau momentele controversate.

Bucureștenii vin după ce au fost învinși cu greu de Rapid în Giulești, scor 0-1. De cealaltă parte, FC Argeș a produs surpriza la Mioveni, cu același scor, câștigând împotriva campioanei en-titre FCSB.

Nou-promovate cu țeluri diferite

Deși amândouă reprezintă formații nou-promovate, parcursul lor în campionat este diametral opus. De pe locul 5 cu 37 de puncte, FC Argeș se numără printre revelațiile campionatului. Metaloglobus însă este ultima clasată cu doar 11 puncte.

Cu toate acestea, ambele dueluri directe au fost câștigate de piteșteni la limită în stagiunea curentă: 2-1 acasă în turul sezonului regular și 3-2 în grupele Cupei României.

