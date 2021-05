AC Milan a dat de pamant cu Torino! Rebic, in rol principal dupa accidentarea lui Zlatan! Cat s-a terminat meciul

AC Milan nu a avut mila de Torino. Victorie la scor pentru trupa pregatita de Stefano Pioli.

Hernandez a descchis scorul in minutul 19, din pasa lui Diaz. Kessie a dublat diferenta in minutul 26, din penalty. A fost 2-0 la pauza.

Dupa pauza s-a dezlantuit iadul pentru torinezi. Diaz a marcat pentru 3-0, in minutul 50. Hernandez a dus scorul la 4-0, in minutul 62, dupa o pasa excelenta primita de la Rebic. Cinci minute mai tarziu Rebic avea sa duca scorul la 5-0. Acelasi Rebic avea sa marcheze ultimele doua goluri ale meciului, in minutele 72 si 79.

Torino 0-7 AC Milan ???? Rebic gets his hat trick! pic.twitter.com/X7zBxKDR3o — ESPN FC (@ESPNFC) May 12, 2021

In urma acestui rezultat, AC Milan ocupa locul trei in Serie A, cu 75 de puncte, la egalitate cu Atalanta, ocupanta locului secund.