I-au gasit inlocuitorul perfect lui Haaland! Borussia a pus ochii pe un jucator a carui cota a explodat in ultimii doi ani! Pe cine vor sa transfere

Erling Haaland este in atentia mai multor cluburi din Europa care spera sa-l transfere in aceasta vara.

Oficialii Borussiei Dortmund au inceput sa-i caute un inlocuitor norvegianului dupa ce agentul acestuia a fost vazut in Spania, unde a discutat cu sefii Barcelonei si ai lui Real Madrid.

Potrivit Mundo Deportivo, Sasa Kalajdzic, atacantul de 23 de ani al lui Stuttgart, ar fi una dintre tintele nemtilor, care au mai pus ochii si pe jucatorul lui Spartak Moscova, Jordan Larsson.

Fotbalistul suedez in varsta de 23 de ani are o cota de piata de 9 milioane de euro, valoarea sa crescand de peste 11 ori in ultimii doi ani, de cand a fost transferat in Rusia pentru 4 milioane de euro, de la Norrkoping.

In acest sezon, Jordan Larsson a reusit 12 goluri si 5 assist-uri in cele 23 de partide jucate in campionat pentru Spartak Moscova.

Potrivit jurnalistilor publicatiei Goal, pentru fiul cunoscutului Henrik Larsson se mai intereseaza si West Ham.