Zlatan Ibrahimovic e OUT pentru EURO! Anuntul oficial facut de selectionerul Suediei

Atacantul suedez nu va putea sa ajute echipa nationala la EURO.

Accidentarea din meciul cu Juventus, castigat de Milan cu 3-0, l-a oprit pe Ibrahimovic de a mai merge la un nou turneu final cu Suedia.

Chiar daca nu a fost operat la genunchi, medicii optand pentru terapie, atacantul nu va putea fi recuperat pana la Campionatul European. Anuntul oficial a venit din partea selectionerului Suediei, care a declarat ca Ibrahimovic nu va fi in lotul pentru EURO.

"Este trist, dar Zlatan va lipsi de la EURO din cauza accidentarii suferite", a dezvaluit Janne Andersson pentru Expressen.

Atacantul lui Milan a revenit la echipa nationala in luna martie a acestui an, dupa o pauza de 5 ani. Acesta a jucat in preliminariile Campionatului Mondial 2022, cu Georgiana si Kosovo.

Ibrahimovic este jucatorul care a marcat cele mai multe goluri pentru nationala Suediei. Zlatan a reusit 62 de goluri, in 118 prezente.

Echipa va trebui sa se descurce intr-o grupa cu Spania, Polonia si Slovacia, fara cel mai bun jucator suedez din istorie.