"El castiga doar pentru el, eu castig pentru Inter!" Ce spune Lukaku despre conflictul cu Zlatan: "Cuvintele lui m-au deranjat"

Romelu Lukaku il considera un jucator bun pentru Serie A pe Ibrahimovic.

Atacantul lui Inter a reusit sa ajute echipa sa ridice primul "Scudetto" dupa 11 ani si este golgeterul echipei de pe Giusseppe Meazza.

Lukaku pare sa se fi impacat cu Ibrahimovic, dupa cearta din timpul derby-ului dintre AC Milan si Inter din acest sezon.

Belgianul a vorbit intr-un interviu pentru publicatia italiana Corriere della Sera, avand doar cuvinte de lauda pentru atacantul lui Milan.

"Un jucator mare, a castigat cateva ceva peste tot pe unde a fost, a marcat peste 500 de goluri. Avem nevoie de jucatori ca el in Serie A. El vrea sa castige pentru el, eu vreau sa castig pentru Inter, Ronaldo vrea pentru Juve, acum a venit si Mourinho la Roma, care va aduce doar lucruri bune Italiei. Nivelul a crescut, sa speram ca Inter va castiga din nou", a spus Lukaku pentru Corriere della Sera.

In ceea ce priveste conflictul cu Ibrahimovic, Lukaku a recunoscut ca regreta acele momente, care au dus la oprirea meciului pentru cateva minute.

"Eram condusi cu 1-0, am ratat o faza de gol si am fost un pic nervos. Cuvintele lui Ibra m-au deranjat. Nu sunt bucuros ca am reactionat asa. Sunt o persoana calma si umila. Sunt un invingator si lupt pana la moarte pentru coechipierii mei si pentru victorie", a incheiat Lukaku.

Romelu Lukaku a inscris 21 de goluri in cele 33 de meciuri disputate in Serie A in acest sezon.

Tweet Inter milan ibrahimovic Lukaku Citeste si: