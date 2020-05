Steaua, peste Atletico si City in topul echipelor cu cele mai multe prezente in cupele europene! Cine e lider in topul publicat de UEFA

Steaua devanseaza in topul UEFA echipe puternice la nivel european.

UEFA a publicat un top al echipelor care au adunat, de-a lungul timpului, cele mai multe prezente in meciurile din cupele europene. Steaua, prezentata in aceasta statistica FCSB, este pe locul 16, cu 329 de meciuri in toate competitiile europene.

Fosta castigatoare a Cupei Campionilor Europeni devanseaza in acest top echipe puternice la nivel european, cum ar fi Borussia Dortmund, Atletico Madrid sau Manchester City.

Real Madrid este liderul topului, cu 547 de meciuri disputate in toate competitiile continentale. Pe a doua pozitie se afla Barcelona, cu 495 de prezente in cupele europene, podiumul fiind completat de Bayern Munchen, cu 464 de partide intercontinentale.

De-a lungul istoriei, Steaua a adunat 125 de victorii, 91 de remize si 113 infrangeri in Champions League (Cupa Campionilor Europeni), Europa League (Cupa UEFA), Cupa Intercontinentala, Cupa Cupelor si Supercupa Europei.

Bucurestenii au jucat 2 finale ale celei mai importante competitii europene, numita pe-atunci Cupa Campionilor Europeni, in 1986 castigand in fata Barcelonei, iar in 1989 fiind invinsa de AC Milan.

In ceea ce priveste marcatorii, Marius Lacatus este cel care a inscris de cele mai multe ori pentru "ros-albastrii". El a marcat 16 goluri, depasindu-i pe Nicolae Dica (14), Ilie Dumitrescu (13) si Gica Hagi (12).

Tweet Steaua UEFA Citeste si: