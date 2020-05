Steaua este amenintata cu EXCLUDEREA din campionat! Declaratiile lui Talpan au starnit scandalul: instiintarea trimisa de AMFB

Asociatia Municipala de Fotbal Bucuresti (AMFB) a trimis o instiintare clubului CSA Steaua, in care contesta declaratiile facute de Florin Talpan.

Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a propus in urma cu cateva zile ca sezonul din Liga a 4-a Bucuresti sa fie inghetat, iar echipa sa fie promovata direct.

Marian Luminare, presedintele AMFB, reclama declaratiile juristului printr-o instiintare oficiala trimis clubului CSA Steaua si ameninta chiar si cu 'excluderea din competitiile in curs/sau viitoare de la una la doua editii competitionale'.

Florin Talpan l-a acuzat pe Marian Luminare ca nu a inghetat sezonul din Liga a 4-a din cauza unor interese ascunse pe care le-ar avea si vrea sa castige cat mai mult din finalul sezonului.

"Stimate Domnule Comandant,

Din raspunsul dvs. la adresa cu nr. 3029/20.05.2020 intelegem ca declaratiile domnului Talpan cu privire la 'interesele ascunse' ale AMFB in a nu ingheta sezonul 2019-2020 au fost facute in nume personal si nu in numele CSA Steaua.

Va aducem la cunostinta ca, potrivit art. 9 alin. 1.1 din Regulamentul Disciplinar, cluburile sunt responsabile pentru conduita jucatorilor, oficialilor, membrilor, suporterilor lor si a oricaror alte persoane care le reprezinta sau a caror apartenenta la acestea este de notorietate, iar potrivit art. 52 alin. 7 Regulament Disciplinar, cluburile ai caror jucatori, antrenori, sau oficiali afecteaza, in orice fel, imaginea unei competitii prin savarsirea unor fapte de natura sa duca la discreditarea acesteia, se sanctioneaza cu excluderea din competitiile in curs/sau viitoare de la una la doua editii competitionale", se arata in instiintarea trimisa de Marian Luminare, potrivit Gazetei.

AMFB a optat pentru un filan de sezon cu un play-off intre primele sase echipe, iar primele 4 clasate vor merge intr-un alt play-off, in care punctele din timpul sezonului nu mai sunt luate in considerare.

Castigatoarea din acest ultim play-off va juca un baraj organizat de FRF impotriva a doua campioane de judet, urmand ca invingatoarea din acest baraj sa mearga in Liga a 3-a.

Florin Talpan ameninta AMFB cu o amenda de 20 de milioane de euro!