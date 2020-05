31 de ani de la a doua cea mai mare PERFORMANTA a fotbalului romanesc! Steaua-Milan, meciul care putea aduce a doua Cupa a Campionilor la Bucuresti

Astazi se implinesc 31 de ani de la marele meci din finala Cupei Campionilor Europeni, Steaua - AC Milan.

Pe data de 7 mai, toata lumea vorbeste despre marele succes al Stelei din finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, in care a invins-o pe Barcelona. Duckadam a fost erou atunci, reusind sa ne aduca trofeul dupa 4 penalty-uri aparate.

In 1989, fotbalul romanesc se afla din nou fata in fata cu istoria si cu cea de-a doua Cupa a Stelei. Ros albastri mergeau pe Camp Nou din Barcelona cu mari sperante si erau convinsi ca pot face o noua performanta de neuitat. Numai ca lucrurile nu au stat deloc asa. Steaua intalnea una din cele mai bune echipe ale tuturor timpurilor, un AC Milan magnific, plin de jucatori de renume.

Marco vand Basten, Ruud Gulit, Frank Rijkaard, Franco Baresi sau Carlo Ancelotti au fost cateva dintre numele mari ale echipei trimise in teren de Arrigo Sacchi. Meciul a fost unul fara istoric pentru noi si pana la pauza eram deja condusi cu 3-0. Poate meciul a reprezentat o palarie prea mare pentru Steaua, care nu aputut da o replica pe masura marelui Milan.

Guulit si Van Basten, fiecare cu cate o dubla, ne-au administrat un 4-0 care ne-a spulberat visele de a ridica din nou pretiosul trofeu. Anghel Iordanescu, antrenorul Stelei de atunci, a aliniat un prim '11' senzational, insa nu a fost de ajuns. Silviu Lung- Dan Petrescu, Nicolae Ungureanu, Adrian Bumbescu, Tudorel Stoica, Stefan Iovan, Marius Lacatus, Daniel Minea, Victor Piturca, Gheorghe Hafi si Iosif Rotariu au fost cei aruncati in lupta pentru visele unei intregi generatii.

Dupa finala pierduta, Steaua a ramas in palmares doar cu triumful din 1986. Pentru Milan era al treilea trofeu in cea mai mare competite a echipelor de club si urma sa isi mai treaca inca patru in vitrina.

"Nu va mai exista niciodata o alta Steaua Bucuresti sau o alta Steaua Rosie Belgrad. Sansele ca orice club din Est sa mai detina o generatie de jucatori suficient de buna incat sa ameninte granzii Europei sun aproape zero. Nu este vorba numai de jucator, e si despre stiluri. Fotbalul nu are granite.", a scris The Blizzard despre acea performanta si despre fotbalul nostru.