"Se pot deschide dosare penale pentru asa ceva!" Talpan a luat FOC si ameninta AMFB cu o amenda de 20 de milioane de euro! Ce l-a facut pe juristul CSA Steaua sa explodeze de nervi

Florin Talpan ameninta AMFB cu o amenda de 20 de milioane de euro.

Razboiul dintre Florin Talpan si Marian Luminare este departe de a se incheia. Juristul CSA Steaua l-a acuzat pe acesta ca nu a inghetat campionatul din Liga 4-a din cauza unor interese ascunse pe care le-ar avea si vrea sa castige cat mai mult din finalul sezonului.

AMFB a optat pentru un final de sezon cu play-off intre primele sase echipe. Primele 4 clasate merg intr-un alt play-off, in care dispar punctele din timpul sezonului. Castigatoarea acestui play-off va merge in barajul organizat de FRF unde va juca impotriva a doua campioane de judet, iar castigatoarea acestui baraj va merge in Liga a 3-a. Talpan sustine ca tot acest traseu pe care trebuie sa il urmeze echipele in drumul promovarii spre Liga a 3-a a fost inventat de Marian Luminare pentru a castiga cat mai multi bani.

Dupa aceste acuzatii, Marian Luminare i-a facut o reclamatie lui Florin Talpan in care intreaba daca acesta vorbeste in numele clubului sau doar si-a exprimat parerea. Florin Talpan a luat foc cand a vazut aceasta reclamatie si a venit la randul sau cu un raspuns in care ii transmite lui Marian Luminare ca are toata sustinerea din partea clubului si il acuza pe pentru veniturile pe care AMFB le-a avut in ultimii ani din drepturile TV, desi niciun club nu si-a dat acordul pentru vanzarea lor.

"Conform art. 1 din Legea 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, acesta "asigura apararea drepturilor si intereselor legitime ale statului, ale autoritatilor publice centrale si locale ale institutiilor publice si de interes public, ale celorlate persoane juridice de drept public, precum si ale persoanelor juridice de drept privat in slujba carora se afla in conformitate cu Constitutia si legile tarii!"

Il informez pe dl. Luminare ca, pentru apararea intereselor Clubului Sportiv al Armatei STEAUA BUCURESTI am sustinerea necesara, mai ales cand este vorba de echipa de fotbal! Acest domn, in loc sa se conformeze ordonantelor militare si instituirii starii de alerta, care se poate transforma rapid in stare de urgenta, dl. Lumanare trimite scrisori la

Clubul Sportiv al Armatei STEAUA BUCURESTI, solicitand informatii care sunt foarte clare. Nimeni nu a inteles adresa transmisa catre comandantul clubului, in conditiile in care comandantul Clubului Sportiv al Armatei STEAUA BUCURESTI imi sustine demersurile. In conditiile in care dl. Lumanare incearca sa eludeze legea privind starea de alerta si sa nu o aplice, este normal sa creeze suspiciuni in randul maselor, al sportivilor, al cetatenilor si al cluburilor de fotbal.

Atat timp cat suntem obligati la distantarea sociala, la purtarea mastii, cat sunt interzise specatolele de teatru (si cele online) spectacole de muzica, in general spectacolele (si fotbalul este pana la urma un spectacol) pentru a pastra respectarea distantarii sociale, cum isi permite dl. Lumanare sa nu respecte legea? Pentru astfel de organizari de evenimente se pot deschide dosare penale tocmai pentru savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor. Art 352 Cod penal.

Stimatul domn Lumanare ne acuza ca imaginea AMFB a fost prejudiciata prin declaratiile mele, deoarece continuand campionatul Ligii a 4-a in aceasta perioada, AMFB expune in mod inutil jucatorii si antrenorii la riscuri foarte mari de imbolnavire. Da, se creeaza suspiciuni ca prin continuarea campionatului Ligii a 4-a se doreste incasarea unor sume mari de bani.

Poate ar fi corect din partea d-lui Lumanare sa ne precizeze public care sunt taxele solicitate pentru participarea in play-off, precum si sumele incasate din vanzarea drepturilor de televizare in ultimii ani. Eu nu am cunostiinta de incasarea vreunei sume de catre Clubul Sportiv al Armatei STEAUA BUCURESTI. Suporterii mi-au solicitat sa va intreb despre aceste sume si ar trebui sa raspundeti.

In privinta acestor drepturi de televizare, pe care AMFB le-a vandut in ultimii 3 ani, va solicitam pentru a nu mai exista urme de indoiala, sa ne comunicati sumele incasate de AMFB si de catre Clubulul Sportiv al Armatei STEAUA BUCURESTI. In baza carui temei juridic AMFB a vandut aceste drepturi? Din surse am inteles ca, Cluburile din Liga a 4-a nu au primit ca si recompensa nicio suma de bani din castigurile incasate de AMFB. Din aceleasi surse nici un jucator si nici un antrenor nu si-a dat consimtamantul pentru a aparea in aceste transmisiuni. Asa cum bine stim in astfel de transmisiuni este imperios necesar existenta un consimtamant expres. Incalcarea acestor reguli este prevazuta cu o amenda de 20 de milioane de euro sau 4% din cifra globala de afaceri din acel an.

Domnul Luminare trebuie sa dea o explicatie in ceea ce priveste drepturile TV vandute de catre AMFB vandute oricui si oricand. Cu totii asteptam raspunsuri.

Dl. Luminare a precizat in adresa ca AMFB este interesata de fair play. Unde era fair play-ul AMFB cand, in sezonul 2017-2018, a refuzat sa excluda din campionat Academia Rapid, desi aceasta echipa a folosit un fotbalist neinregistrat in 2 meciuri din campionat. Conform regulamentului, o astfel de fapta se pedepseste cu excluderea. Tot in acel an, AMFB a incalcat regulametul deoarece i-a permis Academiei Rapid, sa isi schimbe numele in plin campionat si societatea. A permis sa foloseasca jucatori platiti de o alta societate. O alta incalcare de regulament. Toate acestea sunt oare incluse in fair play?

Propunerea AMFB de continuare a campionatului nu este fair play, atat timp cat in aceleasi circumstante AJF Suceava a inghetat campionatul si a trimis echipa de pe primul loc direct la barajul de promovare. Asa a procedat si AJF Bihor, care a trimis CA Oradea direct la barajul de promovare, aceasta echipa ocupand in acest moment locul 1, la 7 puncte distanta de locul 2. In aceeasi situatie se afla si echipa de fotbal STEAUA BUCURESTI.

STEAUA BUCURESTI trebuie insa sa joace deoarece asa doreste dl. Luminare care nu respecta prevederile legale care trebuie respectate de toata lumea. Cum ar juca fotbalistii cu masca 90 mimute respectand distanta impusa de minim 2 metri?

Si domnul Dumitru Dragomir sustine ideea ca ar trebui sa jucam in liga a 2-a, este alaturi de demersurile pe care le facem si pe aceasta cale ii multumim. "Dumitru Dragomir il supara pe prietenul Gigi Becali si sustine ca CSA Steaua poate fi invitata in Liga 2. "Cum am dat Craiovei, putea si Steaua sa vina", se arata in comunicatul lui Florin Talpan.