După un start greoi de campionat, cu două eșecuri și multe goluri încasate - 3-5 contra lui Shanghai Shenhua și 1-4 împotriva lui Wuhan Three Towns - Dalian Yingbo a legat trei victorii consecutive, iar acum a urcat pe locul 3.

Chinezii susțin că Nicolae Stanciu a jucat accidentat în ultimele două meciuri

Un rol important în ascensiunea celor de la Dalian Yingbo l-a avut Nicolae Stanciu, care a reușit câte un assist în ultimele două partide de campionat, cu Shandong Taishan (2-1) și Zhejiang FC (3-0).

Presa chineză susține însă că Stanciu a făcut eforturi considerabile pentru a-și putea ajuta echipa. În ciuda unei accidentări la piciorul drept, mijlocașul a ținut să evolueze în ambele partide.

"Stanciu este un fotbalist foarte dedicat. Deși a fost accidentat, a insistat să joace cu Shandong Taishan, când și-a ajutat echipa să câștige 3 puncte în deplasare.

De asemenea, la partida cu Zhejiang, când echipa sa avea doi fotbaliști străini indisponibili, Stanciu a insistat din nou să fie titular, deși încă avea probleme medicale și a jucat cu un bandaj la piciorul drept.

S-a bazat mai mult pe piciorul stâng pentru a pasa și a șuta. Rămâne un jucător cheie, dar ar putea fi odihnit la următoarea partidă, cu Henan Songshan", a notat presa chineză.

FOTO Bandajul cu care a apărut Nicolae Stanciu la ultimul meci