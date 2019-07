Stanciu a revenit in Europa: "Speram sa se faca transferul, stiam ca Slavia ma vrea!" Ce spune despre experienta din zona araba: "Nu pot sa spun ca a fost o greseala!"

Nicolae Stanciu a revenit in fotbalul european dupa o scurta aventura in Arabia Saudita.



Stanciu a semnat cu Slavia Praga, marea rivala fostei sale echipe - Sparta, si spune ca este fericit ca s-a intors in Europa. Totusi, Stanciu nu considera ca a facut o greseala atunci cand a ales sa plece in zona araba.



"Sincer, cel mai mult m-a motivat dorinta lor de a ma lua de la Al Ahli. Am aflat de interesul Slaviei la finele stagiunii si in timpul pauzei pentru nationale speram sa se faca transferul, stiam ca ma vor. M-a incantat ca s-au luptat mereu pentru mine. De aceea m-am intors si multumesc Slaviei pentru sansa oferita. Nu spun ca a fost o greseala sa plec in Arabia Saudita, insa ma bucur ca sunt aici. Toate experientele anterioare avute m-au ajutat sa fiu jucatorul de azi", a declarat Stanciu.



Stanciu a semnat un contract cu Slavia Praga valabil pana in 2023 si are o clauza speciala: nu are voie sa se transfere in zona araba cat timp este sub contract cu cehii.

sursa foto: slavia.cz