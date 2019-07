EXCLUSIV | "Stiti cati bani a luat Stanciu in 4 luni jumate?!" Anamaria Prodan a dezvaluit suma uriasa luata de Stanciu pentru 10 meciuri jucate la arabi

Nicusor Stanciu a revenit in Cehia, insa de aceasta data la marea rivala a Spartei Praga. El a semnat pe 4 ani cu Slavia, campioana en-titre.

Nicusor Stanciu va juca la Slavia Praga, campioana Cehiei. El s-a intors in Europa dupa doar 4 luni si jumatate petrecute in zona Golfului. 10 meciuri a jucat Stanciu pentru Al Ahli, timp in care a castigat 1.100.000 euro, spune Anamaria Prodan!

Agentul Anamaria Prodan a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

Anamaria Prodan: "Stanciu a luat 1.1 milioane euro in 4 luni"

"Nu vor cei de la Al Ahli sa mai mearga Stanciu timp de 2 ani acolo, pentru ca vor sa se protejeze si ei. Dar pe Stanciu nu il intereseaza asta acum.

El a ales Slavia, campioana Cehiei, o echipa cum nu exista in Romania. Asa organizare nu am mai intalnit.

S-au luptat foarte mult cei de la Slavia sa-l ia, l-au vrut si inainte sa-l ducem la arabi. Si antrenorul, si presedintele l-au asteptat ca pe un erou!

Stanciu este un tip foarte sensibil, un caracter aparte. E un copil bun si educat, a fost afectat de ce s-a intamplat. A fost singur in Arabia, pentru ca sotia lui nu putea sta acolo. Va dati seama, citea in fiecare zi ce se scria despre el si toata lumea il blama.

Acum este o perioada foarte frumoasa, Dumnezeu i le aseaza pe toate. In 4 luni si jumatate a castigat 1.1 milioane euro la arabi.

Nu vreau sa comentez despre suma de transfer, pentru ca iar se face valva. M-au si rugat cei de la Slavia sa nu vorbim despre sume.

Imi doresc foarte mult sa fie fericit si sa dea goluri la nationala. Au fost niste discutii legate de nationala, el a spus ca nu vrea sa fie o piedica, dar probabil ca a vorbit si el la suparare", a spus Anamaria Prodan la PRO X.