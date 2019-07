"GURA MICA" Anamaria Prodan s-a dezlantuit dupa ce l-a readus pe Stanciu in Europa! Ce mesaj le-a transmis contestatarilor: "Sa se aseze frumos la TV, sa-l vada in UCL"

Nicusor Stanciu s-a intors in Europa. El a fost prezentat astazi de Slavia Praga, formatie care l-a cumparat cu 6.000.000 euro de la Al Ahli. Arabii si-au pastrat si un procent dintr-un viitor transfer.

Nicusor Stanciu (26 de ani) s-a intors in Europa dupa doar 6 luni petrecute in Golf, la Al Ahli. El a semnat cu Slavia Praga, campioana Cehiei. Dupa ce a jucat la Sparta, el va evolua acum pe malul celalalt al Vltavei, la marea rivala.

Anamaria Prodan s-a dezlantuit dupa transferul lui Stanciu



Anamaria Prodan a intermediat mutarea lui Stanciu de la Al Ahli la Slavia Praga. Tot ea il dusese pe mijlocasul echipei nationale in Golf. Acesta le-a transmis un mesaj contestatarilor lui Stanciu.

"As vrea sa aud acum vocea contestatarilor! Spuneau ca Stanciu e mort, ca e terminat, ca nu mai are ce sa caute la nationala! Stanciu le-a demonstrat tuturor cine este! Este numarul 10 al nationalei, care castiga bani si face istorie!



Ce jucator roman are cifrele lui Stanciu cand vine vorba de transferuri pana la 26 de ani? Gura mica! Sa nu mai aud un cuvant, ca inceput sa vorbesc si eu si nu o sa fie bine. Jucatorii mei sunt cei mai buni, cei mai educati! Noi facem istorie!

Le sugerez guralivilor sa-si ia cate o bere si sa se aseze la TV, ca sa-l aplaude pe Stanciu in UEFA Champions League sau Europa League. Sa viseze ca intr-o viata, peste un milion de ani, vor putea sa faca si ei un popor intreg sa tremure cand au minga la picior si sa li se strige numele cand dau goluri", a spus Anamaria Prodan, potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor.